PS5-Geheimtipp im Angebot: My Time at Sandrock - Die perfekte Stardew Valley Alternative

My Time at Sandrock bietet eine lohnende Alternative zu Stardew Valley mit 3D-Grafik, einer postapokalyptischen Welt und über 100 Stunden Spielzeit.

PS5 -Geheimtipp im Angebot: Eine der besten 3D-Alternativen zu Stardew Valley gibt’s jetzt zum Schnäppchenpreis! Wie Stardew Valley , aber mit 3D-Grafik , postapokalyptischer Welt und über 100 Stunden Spielzeit: Dieses PS5 -Spiel könnt ihr euch jetzt zum Top-Preis im Angebot schnappen! Wollt aber am liebsten noch mehr Umfang und spielerische Vielfalt als im Original und hättet außerdem nichts gegen hübsche 3D-Grafik ? Dann könnt ihr jetzt gerade bei Amazon ein PS5 -Spiel zum Schnäppchenpreis im

Angebot abstauben, das euch all diese Wünsche erfüllt. Es geht hier um My Time at Sandrock, das im Kern zwar eine Lebens- und Farming-Simulation wie Stardew Valley oder Harvest Moon ist, jedoch mit ein paar wichtigen Unterschieden. Obwohl ihr auch hier eure eigene Farm bewirtschaften und die Beziehungen zu den Einwohnern der Stadt Sandrock aufbauen könnt, wartet My Time at Sandrock mit einer faszinierenden Welt voller Abenteuer auf. Die Spielwelt von My Time at Sandrock ist nicht ganz so idyllisch, wie man von dem Genre gewohnt ist, denn ihr befindet euch einervoller 300 Jahre alter Geheimnisse und Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Diese müsst ihr erkunden, wenn ihr das Wüstenstädtchen Sandrock vor dem Untergang retten wollt. Im Umland warten nämlich zahlreiche Monster und andere Feinde auf euch, gegen die ihr euch mit euren selbstgebauten Waffen wehrt, und zwar sowohl im Nah- als auch im Fernkampf. Stellenweise spielt sich My Time at Sandrock dadurchsowohl freundschaftliche als auch romantische Beziehungen zu den Einwohnern aufbauen. Letztere wurden seit dem Release durch ein großes Update sogar nochmal deutlich ausgebaut. Alles in allem ist My Time at Sandrock damit eines der besten PS5-Spiele für Fans von Stardew Valley und allen, die nach einer abwechslungsreichen, langlebigen und wunderschönen Welt suchen





GamePro_de / 🏆 121. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

My Time At Sandrock PS5 Stardew Valley 3D-Grafik Farming-Simulation Abenteuer Postapokalyptische Welt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stardew Valley: Der Zauberer hat eine geheime Tochter und diese Bewohnerinnen könnten es seinDer Zauberer in Stardew Valley hütet ein Geheimnis, denn eine der NPCs ist seine heimliche Tochter.

Weiterlesen »

Stardew Valley-Entwickler hält weitere Updates für möglichEric'Concerned Ape' Barone, Entwickler von Stardew Valley, gibt an, dass er sich vorstellen kann, auch in Zukunft noch Updates für das beliebte Spiel zu veröffentlichen. Barone betont jedoch auch, dass es Gründe geben würde, irgendwann zu einem Schlussstrich zu kommen, da er nicht möchte, dass das Spiel zu überladen mit Inhalten wird und er auch andere Projekte entwickeln möchte.

Weiterlesen »

Stardew Valley bekommt Konkurrenz: Deutsches Spiel für PS5 & Switch erscheint baldWer gerne auf einer idyllischen Insel eine Farm mit Hofladen betreiben möchte, hat Glück, denn schon bald erscheint ein Farming-Spiel für PS5 und...

Weiterlesen »

Stardew Valley-Spielerin will im Spiel nur Hochzeit feiern, aber kein einziger Gast taucht aufStell dir vor, du willst Hochzeit feiern und es kommt einfach kein einziger Gast. Das ist einer Spielerin jetzt passiert. Aber zum Glück nicht im...

Weiterlesen »

Stardew Valley-Update für Konsolen fügt praktischen NPC hinzuDas Update für Stardew Valley auf PS4 und Xbox fügt einen neuen NPC hinzu, der verlorene Gegenstände retten kann. Ein Update für die Switch folgt auch in naher Zukunft.

Weiterlesen »

Stardew Valley-Spieler startet 10.000 Mal (!) das Spiel und wird mit Nachricht des Entwicklers im Startbildschirm überraschtDieser Stardew Valley-Spieler ist entweder komplett vernarrt in die Farming-Sim, oder liebt es einfach nur, ein Spiel immer wieder neu zu starten.

Weiterlesen »