PS5-Preiserhöhung: Sony erhöht Preis zum zweiten Mal, aber MediaMarkt und Saturn bieten Rabatt an

Sony hat den offiziellen Preis der PS5 zum zweiten Mal angehoben. Die Preiserhöhung kommt zur absoluten Unzeit, da in wenigen Monaten das Spiel GTA 6 erscheint. Doch MediaMarkt und Saturn bieten nun Rabatt an, sodass die PS5-Konsolen zu Nettopreisen angeboten werden. Auch Zubehör wie den Sony-Controller oder Playstation VR2 gibt's günstiger, ebenso PS5-Spiele und Sony-Bravia-Fernseher.

Die jüngste PS5 - Preiserhöhung von Sony kam zur absoluten Unzeit. Schließlich erscheint in wenigen Monaten mit GTA 6 das wohl wichtigste Spiel dieser Konsolengeneration. Und Grand Theft Auto ist das Paradebeispiel eines Systemsellers - das Rockstar-Game soll auch den Hardwareverkauf kräftig ankurbeln.

Doch Sony hat den offiziellen Preis nun schon zum zweiten Mal angehoben. Dieses Mal um satte 100 Euro pro Modell (PS5 Digital, PS5 mit Laufwerk, PS5 Pro). Und mal ehrlich: Von einer Spielkonsole erwartet man über die Jahre eigentlich nicht, dass sie teurer, sondern dass sie billiger wird. Doch die Speicherkrise mit explodierenden Komponentenpreisen macht auch vor Sony nicht halt.

MediaMarkt und Saturn machen es möglich, dass man die Uhr wieder zurückdrehen kann, wenn auch nur für wenige Tage. Bis Montag (08.06.2026) werden im Rahmen der 19%-MwSt. -geschenkt-Aktion PS5-Konsolen zu Nettopreisen angeboten. Auch Zubehör wie den Sony-Controller oder Playstation VR2 gibt's günstiger, ebenso PS5-Spiele und Sony-Bravia-Fernseher.

Übrigens: Nintendo hat für die Switch 2 ebenfalls eine Preiserhöhung angekündigt. Diese tritt aber erst im Herbst in Kraft. Bei der MwSt. -Aktion gibt es die Wer bisher mit dem Kauf einer Playstation 5 bzw. dem Upgrade von der PS4 gewartet hat, der zahlt bis Montag Nettopreise bei MediaMarkt und Saturn.

Bei allen drei Modellvarianten bekommt man die Mehrwertsteuer geschenkt, also bei der Wichtigen Informationen gibt es bei MediaMarkt und Saturn. Die MwSt. -geschenkt-Aktion gilt exklusiv für myMediaMarkt/mySaturn-Mitglieder. Doch da man sich für das Vorteilsprogramm kostenlos anmelden kann, ist die Hürde niedrig.

Dass bei den Days of Play nur Sony-Spiele günstiger angeboten werden, finden wir gar nicht schlimm. Schließlich gehören First-Party-Games wie God of War Ragnarök, The Last of Us, Gran Turismo 7 oder Ghost of Yotei zu den absoluten PS5-Highlights. mit 55 Zoll nur 629,41 Euro. Die UVP liegt bei 1.399€, man zahlt also für kurze Zeit nicht einmal die Hälfte des ursprünglichen Preises.

Dank 120 Hz, HDMI 2.1, Auto Low Latency Mode (ALLM) und Variable Refresh Rate (VRR) ist der 4K-Smart-TV sehr gut für die PS5 geeignet. Die Aktion 19% MwSt. geschenkt ist exklusiv für Mitglieder von myMediaMarkt und mySaturn verfügbar. Wer bereits Mitglied ist, muss lediglich im Kundenkonto eingeloggt sein, um die rabattierten Preise im Onlineshop und in der App nutzen zu können. Auch Neukunden können ohne Zusatzkosten teilnehmen.

Die Anmeldung bei myMediaMarkt oder mySaturn ist kostenlos und innerhalb weniger Minuten erledigt. Als Willkommensbonus winken 500 Punkte, weitere 500 Punkte gibt es für die Newsletter-Anmeldung. Da beide Programme inzwischen zusammengeführt wurden, lassen sich gesammelte Punkte sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn nutzen. Als Testpilot neue Produkte vorab zu Hause ausprobieren.

PS5 (Pro) billig wie länger nicht - auch Controller und Spiele stark rabattiert. MediaMarkt bietet PS5-Modelle kurz zu Nettopreisen und teilweise mit Extra-Rabatt an.

Außerdem sind Controller günstiger und es gibt PS5-Spiele von Sony ab 19,99€





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