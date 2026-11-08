PS5 Streaming Nachteile: Bildqualität und Stromverbrauch im Vergleich

Warum die PlayStation 5 bei Netflix und Disney+ schlechter abschneidet als Konkurrenten. Analyse zu fehlender Dolby Vision, höherem Stromverbrauch und besseren Alternativen für Streaming-Fans.

Viele Nutzer nutzen die PlayStation 5 als zentrales Entertainment-Gerät im Wohnzimmer. Die Konsole unterstützt bekannte Streaming-Apps wie Netflix, Disney Plus und Prime Video. Dennoch weist das System bei der Wiedergabe von Filmen und Serien zwei entscheidende Nachteile auf. Diese betreffen sowohl die technische Bildwiedergabe als auch den Energieverbrauch.

Technische Einschränkungen bei 4K Inhalten

Die PlayStation 5 unterstützt nicht alle modernen Videoformat-Standards. Besonders ärgerlich ist dies für Besitzer von 4K-Fernsehern mit Dolby-Vision-Unterstützung. Beim Streaming über die Konsole schöpfen Nutzer das Potenzial ihrer hochwertigen Bildschirme nicht vollständig aus.

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Dadurch fallen die Bildqualität, die Kontraste und die Farbdarstellung sichtbar schwächer aus als bei kompatiblen Geräten. Die fehlende Unterstützung dieser spezifischen Hochdynamic-Range-Technologie führt zu einer reduzierten visuellen Erfahrung. Dies gilt insbesondere für anspruchsvolle Inhalte in den genannten Streaming-Diensten.

Vergleicht man die Leistung mit der Konkurrenz, schneidet die Xbox Series X nur marginal besser ab. Auch dort liegen die technischen Möglichkeiten zur Wiedergabe bestimmter HDR-Formate nicht auf dem Niveau spezialisierter Mediaplayer.

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Hoher Energieverbrauch im Vergleich

Neben den visuellen Limitierungen spielt auch der Stromverbrauch eine relevante Rolle. Die PlayStation 5 benötigt eine deutliche Menge an Energie für den Betrieb. Im direkten Vergleich zu dedizierten Streaming-Geräten ist der Unterschied erheblich.

Dedizierte Geräte wie der Apple TV benötigen dagegen nur rund 6 Watt. Die PlayStation 5 liegt mit etwa 50 Watt deutlich höher. Dieser massive Unterschied ist besonders relevant für Nutzer, die täglich viele Stunden Serien oder Filme streamen.

Die Xbox Series X verbraucht mit etwa 50 Watt ähnlich viel Energie. Somit gibt es hier keinen signifikanten Vorteil gegenüber Sony. Der hohe Strombedarf belastet nicht nur die Stromrechnung, sondern ist aus ökologischer Sicht ebenfalls weniger effizient.

Empfehlungen für bessere Streaming-Erfahrung

Wer regelmäßig Serien und Filme streamt, sollte daher andere Optionen in Betracht ziehen. Die Nutzung der nativen Apps des Smart-TVs bietet oft eine bessere Lösung. Viele moderne Fernseher sind bereits direkt mit den entsprechenden Diensten verbunden.

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Eine weitere Alternative sind separate Streaming-Dongles. Diese kleinen Geräte sind kostengünstig und benötigen nur sehr wenig Strom. Sie liefern im Idealfall auch die bessere Bildqualität, da sie oft auf neuere Standards wie Dolby Vision optimiert sind.

Dies spart nicht nur Strom, sondern stellt sicher, dass das gekaufte TV-Gerät seine volle Leistung bringt. Nutzer sollten prüfen, ob ihre aktuelle Konsole wirklich die beste Hardware für den Mediengenuss ist. Oft sind spezialisierte Geräte der deutlich bessere Weg für qualitativ hochwertiges Streaming.