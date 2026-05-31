PSG-Coach Enrique räumt ein, dass er gegenüber Zaïre-Emery unfair gewesen sei

PSG-Coach Luis Enrique räumt ein, dass er gegenüber seinem Mittelfeldstar Warren Zaïre-Emery sehr unfair gewesen sei. Der 20-jährige Franzose kam erst in der Verlängerung für Fabian Ruiz auf den Platz.

PSG -Coach Luis Enrique räumt ein, dass er gegenüber seinem Mittelfeldstar Warren Zaïre-Emery sehr unfair gewesen sei. Der 20-jährige Franzose kam erst in der Verlängerung für Fabian Ruiz auf den Platz.

Enrique betonte, dass Zaïre-Emery in den wenigen Minuten, die er hatte, gezeigt habe, dass er ein echter Profi und ein ganz besonderer Mensch ist. Nach dem Spiel gab Enrique bekannt, dass Zaïre-Emery sich jetzt auf die französische Nationalmannschaft vorbereitet, die sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Der Vizeweltmeister von 2022 will in diesem Jahr erneut um den Titel mitspielen. Im ersten Turnierspiel trifft die französische Nationalmannschaft am 15.

Juni auf den Senegal. Danach stehen Spiele gegen den Irak und Norwegen an. Im Kader von Didier Deschamps stehen unter anderem die Superstars Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Bayern-Star Michael Olise. Auch Münchens Innenverteidiger Dayot Upamecano steht im französischen WM-Kader





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