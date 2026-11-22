Paris Saint-Germain erleidet einen schweren Rückschlag: Desire Doue reißt sich das Kreuzband bei OGC Nizza und fehlt der Champions-League-Sieger lange Zeit.

Paris Saint-Germain befindet sich in einer schwierigen Verletztenmisere, da Angreifer Desire Doue monatelang ausfallen wird. Der französische Offensivstar erlitt bei der 3:2-Auswärtsniederlage gegen OGC Nizza in der Ligue 1 eine schwere Knieverletzung, die eine langwierige Reha nach sich zieht. Das französische Top-Team bestätigte am Sonntag die Diagnose und räumt ein, dass der Flügelspieler zu den tragischen Ausfällen der aktuellen Saison gehören wird.

Details zum Unfallhergang und Schweregrad

Die dramatische Situation ereignete sich in der 38. Spielminute des Spiels gegen OGC Nizza, als Desire Doue bei einem Richtungswechsel ohne jegliche Gegnereinwirkung sein rechtes Knie verletzte. Sofort brach der 21-Jährige zusammen, schrie vor Schmerzen und trug offensichtliche Tränen im Gesicht, was die Schwere des Vorfalls unterstrich. Er wurde anschließend auf einer Trage von der Wiese getragen, nachdem er kurz zuvor in der 32. Minute noch das zwischenzeitliche 2:1 erzielt und die Stimmung im Kader angehoben hatte. Die medizinischen Experten stellten schließlich einen kompletten Riss des Kreuzbands fest.

Also read PSG-Verletzung: Désiré Doué fällt mit rechtem Knie aus

Operationsplan und Rückkehrzeitpunkt

Paris Saint-Germain teilte offiziell mit, dass die Operation am rechten Knie noch vor Ende des Monats durchgeführt werden soll. Aufgrund der Natur eines Kreuzbandrisses ist mit einer langen Ausfallzeit zu rechnen, die mehrere Monate betragen wird. Dies bedeutet für Desire Doue, dass er nicht nur das aktuelle Saisonfinale, sondern wahrscheinlich auch einen Großteil der Vorbereitung auf die nächste Spielrunde verpassen wird. Der Verein drückt dem Spieler die Daumen und positioniert sich solidarisch an seiner Seite, während die Heilung voranschreitet.

Advertisement

Bedeutung für die Champions-League-Mission

Der Ausfall von Desire Doue stellt für Paris Saint-Germain einen eklatanten personellen Verlust dar, insbesondere im Hinblick auf die Ambitionen in der Königsklasse. Der junge Flügelspieler war entscheidend an den Triumphen im Jahr 2025 beteiligt und hat auch in der laufenden Saison 2026 gezeigt, dass er eine wichtige Rolle im taktischen Konzept des Trainers einnimmt. Seine Abwesenheit wird die Offensive des Vereins spürbar schwächen und den anderen Akteuren mehr Verantwortung zuschieben, um die Titelmission erfolgreich fortzusetzen.

Reaktion des Vereins und soziale Medien

Paris Saint-Germain nutzte die sozialen Medien, um direkt Stellung zu beziehen und die Solidarität mit dem verletzen Star zu zeigen. Unter dem Motto An deiner Seite, Desire, postete der Klub eine Nachricht, die die Unterstützung durch die Fans und das Management betonen sollte. Diese öffentliche Geste soll zeigen, dass der Verein trotz des sportlichen Rückschlags und der personellen Engpässe zusammenhält. Die Nachricht wurde schnell verbreitet und zeugt von der Wertschätzung, die Desire Doue im Team und bei der Fangemeinde genießt.