PSG hat seinen zweiten Champions-League-Titel in Folge gewonnen. Im Finale besiegte PSG Arsenal im Elfmeterschießen.

Paris ist legendär. Der Hauptstadtklub PSG hat seinen zweiten Champions-League -Titel in Folge gewonnen. Im Finale besiegte PSG Arsenal im Elfmeterschießen . Das war ein historisches Double für PSG , da sie auch den französischen Meistertitel gewonnen haben.

Die Saison war für PSG eine Erfolgsserie, da sie auch den französischen Pokal gewonnen haben. Luis Enrique, der Trainer von PSG, hat mit seiner Mannschaft eine beeindruckende Leistung gezeigt. Die Pariser haben in der Champions League alle ihre Spiele gewonnen und haben sich so für das Finale qualifiziert. Im Finale war es ein packendes Spiel, da beide Teams sehr gut spielten.

Im Elfmeterschießen haben die Spieler von PSG ihre Nerven bewiesen und haben alle ihre Elfmeter verwandelt. Das war ein herzzerreißendes Finale für Arsenal, da sie ihren Traum vom Double geplatzt ist. Die Spieler von Arsenal haben sehr gut gespielt, aber im Elfmeterschießen haben sie ihre Nerven verloren. Der französische Klub PSG hat seinen zweiten Champions-League-Titel in Folge gewonnen und hat so seine Dominanz in der Champions League unterstrichen





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