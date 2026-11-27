PSG-Torhüter Lucas Chevalier könnte schon im Winter den Verein verlassen. Nach dem Misserfolg im Transfer 2025 und der Rückkehr von Matvey Safonov ist eine Trennung absehbar.

Paris Saint-Germain steht kurz vor der Auflösung der Vertragsbeziehung mit Lucas Chevalier. Der 25-jährige Torhüter, der im Sommer 2025 für 40 Millionen Euro von OSC Lille nach Paris wechselte, könnte bereits in der kommenden Winter-Transferperiode den Verein verlassen. L'Équipe berichtet, dass sowohl der Spieler als auch der Klub bereit sind, einen Weg zu finden, die unglückliche Transaktion frühzeitig zu beenden. Eine Leihe oder ein dauerhafter Verkauf wird geprüft, sofern ein gleichwertiger Ersatz gefunden wird.

Ende einer fehlgeschlagenen Transaktion

Die Geschichte der Verpflichtung von Lucas Chevalier als Nachfolger von Gianluigi Donnarumma ist von Beginn an gescheitert. Donnarumma hatte im Trikot des Champions-League-Siegers eine große Rolle gespielt, doch Trainer Luis Enrique entschied sich im August 2025 gegen den Italiener. Enrique begründete dies mit den limitierten spielerischen Fähigkeiten des Nationaltorwarts und erklärte, dass man einen anderen Torwarttyp suche. Daher wanderte Donnarumma zu Manchester City ab, während Paris sich für Chevalier entschied.

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Die Entscheidung war jedoch von vornherein von Misstrauen geprägt. Lucas Chevalier war ursprünglich als Nummer eins geholt worden, entwickelte sich jedoch nie zum sicheren Rückhalt. Seine Schwächen wurden schnell kritisiert und er verlor im Januar dieses Jahres seinen Stammplatz endgültig an Matvey Safonov. Seitdem absolvierte der Franzose kein einziges Pflichtspiel mehr für den Rekordmeister Frankreichs.

Erfolglose Alternative mit Zion Suzuki

Noch vor der Saison gab es intensive Spekulationen, dass Paris erneut den Torhütermarkt durchforsten würde. Ziel war ein alternativer Kandidat, der die Probleme von Chevalier ausgleichen sollte. Die Franzosen einigten sich sogar mit dem abgebenden Klub Parma Calcio und dem japanischen Spieler Zion Suzuki. Die Verhandlungen mit den Beratern des 24-Jährigen scheiterten jedoch letztlich an neuen, unerwarteten Forderungen. Stattdessen wechselte Zion Suzuki zu Aston Villa, woraufhin Paris mit Matvey Safonov in die neue Saison startete.

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Lucas Chevalier war in dieser Zeit zu einem Problemfaktor geworden. Trotz der Enttäuschung über die fehlende Leistung blieb er in der Hoffnung, dass sich die Situation ändert. Doch die Realität im Kader von Paris Saint-Germain hatte sich klar zugunsten von Matvey Safonov entschieden. Der 27-jährige Russe festigte seine Position und zeigte konsistente Leistungen, die das Vertrauen der Verantwortlichen gewann.

Zufriedenheit mit Matvey Safonov

Gerüchte, dass Paris im Winter erneut auf der Suche nach einem Schlussmann ist, haben sich nicht bestätigt. Laut Canal+ sind die Verantwortlichen mit den Leistungen von Matvey Safonov zufrieden. Die Kritik an Lucas Chevalier hat dazu geführt, dass das Missverständnis nun so schnell wie möglich beendet werden soll. Der Klub hat kein Interesse daran, einen Spieler zu halten, der keinen Stammplatz beanspruchen kann und die Balance im Tor stört.

Die Bereitschaft beider Seiten, eine Trennung im Winter in Betracht zu ziehen, unterstreicht die Dringlichkeit der Angelegenheit. Für Lucas Chevalier bedeutet dies das Ende seiner Zeit in Paris nach nur eineinhalb Jahren. Ein Wechsel weg von der Paraderoute erscheint nun unvermeidlich, um ihm die Möglichkeit zu geben, wieder zu alter Form zu finden. Gleichzeitig bleibt Paris mit Matvey Safonov vorerst stabil aufgestellt und hat keine Notwendigkeit gesehen, die bestehende Lösung infrage zu stellen.