PSG nutzt ungewöhnliche Taktik im Champions-League-Endspiel

PSG entwickelt eine ungewöhnliche Taktik, um die Gegner in eine Drucksituation zu bringen. Der Trainer Enrique hat diese Taktik möglicherweise von einem Rugby-Spiel abgekupft.

PSG nutzt eine ungewöhnliche Taktik im Champions-League -Endspiel. Anstatt den Ball zurückzuspielen, wird er direkt diagonal Richtung Eckfahne des Gegners geschlagen. Dies soll die Gegner in eine Drucksituation bringen und einen Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte ermöglichen.

Der Trainer von PSG, Enrique, hat diese Taktik möglicherweise von einem Rugby-Spiel abgekupft. Er sagte, dass er die Möglichkeit, Spiele von einer anderen Perspektive aus zu analysieren, interessant finde. PSG wird den Gegner auf jedem Zentimeter des Platzes attackieren und Risiken in der Defensive eingehen. Im Königsklassen-Halbfinale gegen die Bayern entwickelte Enrique diese Taktik weiter, indem er auch die Abstöße seines Torwarts lang auf die linke Spielfeldseite ins Aus schlug.

Dies führte dazu, dass die Bayern unter Druck gesetzt wurden und Michael Olise kaum Platz für offensive Aktionen bekam. Es ist wahrscheinlich, dass diese Taktik auch im Champions-League-Endspiel zu sehen sein wird. Der Trainer von Arsenal, Mikel Arteta, bestätigte, dass seine Mannschaft auf diese Situationen vorbereitet ist





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSG Champions-League Taktik Fußball Enrique Rugby

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions-League-Finale: PSG gegen Arsenal - Artetas Geduld gegen Enriques SpektakelMikel Arteta und Luis Enrique kennen sich seit Jahrzehnten. Während die PSG-Offensive Europas Maßstab geworden ist, setzt Arsenal auf defensive Perfektion.

Read more »

European League: Gollas Zwickmühle: Titel mit Flensburg, oder Champions League mit Melsungen?Im Halbfinale der European League trifft der Nationalmannschaftskapitän mit Flensburg auf seinen zukünftigen Club Melsungen.

Read more »

Arsenal vor historischer Champions-League-Finale gegen PSGDer FC Arsenal steht nach 20 Jahren wieder im Champions-League-Finale. Nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft streben die Gunners unter Trainer Mikel Arteta nach dem ersten Champions-League-Triumph. DFB-Spieler Kai Havertz ist Teil des Teams. Erinnerungen an das verlorene Finale 2006 gegen Barcelona werden wach.

Read more »

Kampf um Europas Thron: PSG gegen Arsenal: Was Sie zum Champions-League-Finale wissen müssenKampf um Europas Thron! PSG trifft im Champions-League-Finale auf den ungeschlagenen FC Arsenal. Alle Infos zum Spiel, Rekorden und Besonderheiten.

Read more »