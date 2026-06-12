PSG prüft spektakulären Doppeltransfer von West Ham United

Paris Saint-Germain erwägt einen Doppeltransfer von West Ham United. Im Fokus stehen Mittelfeld-Talent Mateus Fernandes und Flügelspieler Crysencio Summerville. Die Gespräche sind angelaufen, doch auch Manchester United und Real Madrid zeigen Interesse.

Paris Saint-Germain ( PSG ) arbeitet bereits am Kader für die kommende Saison. Wie unter anderem der französische Sport mediendienst Foot Mercato berichtet, haben die Franzosen Kontakt zu West Ham United aufgenommen und prüfen einen spektakulären Doppel- Transfer .

Im Fokus stehen dabei der erst 21-jährige Mittelfeldspieler Mateus Fernandes und der 24-jährige Flügelspieler Crysencio Summerville. Beide gelten als Wunschkandidaten von PSG-Sportdirektor Luis Campos, der die Mannschaft nach dem jüngsten Triumph in der Champions League weiter verstärken möchte. Besonders Fernandes hat es den Parisern angetan. Der portugiesische U21-Nationalspieler wird von vielen Experten als eines der spannendsten Mittelfeld-Talente Europas angesehen.

Nach Informationen von Foot Mercato fordert West Ham United für ihn eine Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro. Ein möglicher Deal dürfte allerdings alles andere als einfach werden. Denn neben PSG sollen auch Manchester United und Real Madrid die Entwicklung des Portugiesen genau verfolgen und Interesse bekundet haben. Campos hat dennoch bereits erste Gespräche mit den Verantwortlichen des Londoner Clubs geführt.

Der PSG-Boss setzt seit Jahren erfolgreich auf portugiesische Spieler und holte zuletzt bereits Vitinha und João Neves nach Paris. Neben Fernandes beschäftigt sich PSG auch intensiv mit dem niederländischen Flügelspieler Summerville. Dieser soll die Offensive breiter aufstellen und zusätzliche Optionen auf den Außenbahnen schaffen. Für den quicklyen Angreifer verlangt West Ham dem Bericht zufolge rund 50 Millionen Euro.

Damit würde das Gesamtpaket für beide Spieler auf stolze 130 Millionen Euro anwachsen - eine Summe, die PSG grundsätzlich stemmen könnte. Allerdings befindet sich West Ham selbst in einer schwierigen finanziellen Lage. Laut den Berichten müssen die Hammers Einnahmen generieren und ihren Kader verkleinern, um die eigenen finanziellen Vorgaben einzuhalten. Ein Verkauf der beiden Leistungsträger gilt deshalb als durchaus realistisch und wahrscheinlicher als bei anderen Interessenten.

Während Fernandes bereits von mehreren europäischen Topclubs umworben wird und auf der internationalen Bühne mit der portugiesischen U21 auf sich aufmerksam macht, konzentriert sich Summerville derzeit noch auf die diesjährige Europameisterschaft mit den Niederlanden. Nach dem Turnier dürfte die Personalie jedoch deutlich an Fahrt aufnehmen, da dann auch der Transfermarkt wieder intensiver befeuert wird.

Fest steht jedenfalls: PSG denkt auch nach dem Gewinn der Champions League nicht ans Zurücklehnen und könnte im Sommer erneut tief in die Tasche greifen, um den Kader für die nächsten Spielzeiten optimal zu besetzen. Die Verhandlungen versprechen komplex zu werden, doch das Pariser Management zeigt sich zuversichtlich, die Wünsche von Sportdirektor Campos in die Tat umzusetzen





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