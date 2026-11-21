PSG-Stürmer Désiré Doué erleidet eine schwere Knieverletzung während des Spiels in Nizza. Die Angst vor einem Kreuzbandriss wächst, da der Franzose bereits vergangenes Jahr einen ähnlichen Ausfall hatte.

Paris Saint-Germain erleidet einen schwerwiegenden Rückschlag im laufenden Spielbetrieb der Ligue 1. Der 21-jährige französische Nationalspieler Désiré Doué zieht sich während des Auswärtsspiels gegen OGC Nizza eine schmerzhafte Knieverletzung zu. Dieser Vorfall wirft einen Schatten auf den sportlichen Erfolg der Mannschaft, da Doué kurz zuvor noch entscheidend zum Sieg beigetragen hat.

Schnelle Führung und folgenschwere Verletzung

Der Kontrast zwischen Jubel und Verzweiflung ist auf dem Platz in Nizza extrem groß. Nizza ging durch Mohamed Amoura bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Paris Saint-Germain reagierte blitzartig: Senny Mayulu erzielte nach einem Handelfmeter in der 31. Minute den Ausgleich. Nur eine Minute später brachte Achraf Hakimi den Ball für Désiré Doué ins Spiel, der zum 2:1-Anschlusstreffer traf. Doué war damit der Schlüsselspieler für die Trendwende.

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Doch in der 38. Minute endete diepositive Stimmung abrupt. Doué wollte an einem Gegenspieler vorbeiziehen, als sein rechtes Knie ohne jegliche Gegnereinwirkung wegknickte. Der Franzose sackte sofort zu Boden und krümmte sich vor Schmerzen. Die Reaktionen seiner Mitspieler waren schockiert; einige schlugen die Hände über dem Kopf zusammen, während andere dem Verletzten beistanden. Die Ärzte eilten auf den Platz, da Doué nicht weiterlaufen konnte.

Emotionale Situation in der Kabine und Stadion

Der momentane Zustand des Offensivspielers ist besorgniserregend. Doué wurde unter Tränen vom Feld getragen und musste das Stadion auf einer Trage verlassen. Sein Kollege Ferran Torres versuchte, den völlig aufgelösten Teamkollegen zu beruhigen, indem er beruhigend auf ihn einredete. Auf dem Weg zur Kabine behandelten die Sportärzte den Verletzten zunächst vor Ort. Ein Transport ins Krankenhaus wurde vorbereitend organisiert, wobei eine genaue medizinische Diagnose noch aussteht.

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Die emotionale Belastung für die Spieler und das Trainerteam ist hoch. Doués Reaction und die Reaktion der Umstehenden zeigen die Schwere des Vorfalls. Es ist unklar, wie lange der Ausfall dauern wird, bis die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen vorliegen. Die immediate Sorge gilt der Stabilität des rechten Knies, das für einen Athleten dieser Klasse von entscheidender Bedeutung ist.

Angst vor wiederholten Kreuzbandrissen bei PSG

Für Paris Saint-Germain steigt die Angst vor einer langen Pause für einen der wichtigsten Akteure. Trainer Luis Enrique steht vor der Herausforderung, ohne Doué zu gewinnen, der in dieser Saison bereits sechs Tore und vier Vorlagen erzielt hat. Die Mannschaft erinnert sich dunkel an vergangene Erfahrungen mit ähnlichen Verletzungen.

Nur einen Monat zuvor musste PSG einen Kreuzbandriss im rechten Knie verkraften. Der georgische Nationalspieler Giorgi Chiavarelli hatte sich am 20. Oktober im Champions-League-Spiel gegen Barcelona verletzt. Diese historische Erfahrung macht den aktuellen Schock für die Vereinsführung und die Fans doppelt bitter. Ein weiterer langer Ausfall wäre ein strategischer Nachteil.

Die Zukunft von Désiré Doués Einsatzfähigkeit für die kommenden Pflichtspiele ist nun ungewiss. Bis eine definitive Diagnose vorliegt, müssen sich Paris Saint-Germain und sein Trainerstab auf das weitere Vorgehen einstellen. Die Erwartungen an die Offensive waren hoch, und dieser Vorfall zwingt zu einer schnellen taktischen Umstellung.

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Die medizinische Betreuung im Klubzentrum ist nun in höchster Alarmbereitschaft. Es bleibt abzuwarten, ob die Verletzung längerfristige Auswirkungen haben wird. Bis dahin steht Paris Saint-Germain unter Druck, die Leistungen auf dem Platz aufrechtzuerhalten, während man den Heilungsprozess des Talentträgers beobachtet.