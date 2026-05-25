PSG-Stars unterzog Trainer Luis Enrique seinen Spielern einem internen Härtetest – mit brütender Hitze und zwei Ausfällen

Trainer Luis Enrique unterzog seinen PSG-Stars vor dem Champions-League-Finale gegen Arsenal einem internen Härtetest. Die Stars traten zweimal 20 Minuten gegeneinander an, unter Wettkampfbedingungen, und unterzog sich brütender Hitze im Trainingszentrum von Poissy.

Großer Hitze-Test vor dem Champions-League-Kracher – und zwei PSG -Stars fehlten! Eine Woche vor dem Finale gegen Arsenal unterzog Trainer Luis Enrique seine Spieler einem internen Härtetest.

Bei brütender Hitze im Trainingszentrum von Poissy traten am Samstag die Stars zweimal 20 Minuten gegeneinander an. Unter Wettkampfbedingungen. Mit dabei waren laut der französischen Sportzeitung „L’Équipe“ Rückkehrer wie Nuno Mendes und Willian Pacho. Vitinha und Fabian Ruiz trafen im Trainingsspiel, auch einige Jugendspieler durften ran.

Zuvor hatte das Team bereits eine Videoanalyse des Arsenal-Spiels absolviert. Hakimi trainierte nach seiner Oberschenkelverletzung aus dem Halbfinal-Hinspiel gegen weiter lediglich individuell. Seine Rückkehr ins Teamtraining stünde zwar bevor – aber ob es für die Startelf reicht?

„L’Équipe“ zufolge ist das mehr als fraglich. Selbst eine Kadernominierung und somit ein Platz auf der Bank scheint nicht sicher. Bei Dembélé hingegen sieht es nach eigenen Aussagen besser aus. In einem Interview mit dem französischen TV-Sender „M6“ sagte er, dass es ihm „deutlich besser“ gehe.

Der Offensivstar hatte zuletzt über Wadenprobleme geklagt, musste im letzten Ligue-1-Spiel gegen Paris FC in der 27. Minute sogar ausgewechselt werden. Am Samstag absolvierte der Ex-Dortmunder ebenfalls ein individuelles Programm





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