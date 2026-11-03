PSG stellt U9-Rekord auf: William leidet in Barcelona, United siegt knapp

PSG setzt U9-Rekord in der Champions League, während Prinz William mit Aston Villa verliert. Man United beendet Sieglosserie durch Ex-Hertha-Spieler. Mehr Details hier.

Ein dramatischer Abend in der Champions League zeichnete sich durch historische Rekorde und schmerzhafte Niederlagen aus. Während Paris Saint-Germain in einem Spiel Geschichte schrieb, mussten Prinz William und sein Sohn George am Camp Nou in Barcelona den bitteren 0:3-Auswärtssieg ihres Favoriten Aston Villa gegen den FC Barcelona hinnehmen. Die englischen Royals konnten die Entwicklung der Partie nicht zu ihren Gunsten wenden, da Barcelona früh die Führung übernahm und den Vorsprung ausbaute.

PSG stellt U9-Torrekord auf in Barcelona

Paris Saint-Germain erzielte in nur 16 Minuten und zwei Sekunden vier Tore gegen den FC Barcelona und brach damit einen bis dato bestehenden Rekord in der Geschichte der Champions League. Kein Team hatte zuvor so schnell vier Treffer in einem Pflichtspiel der Königlichen Klasse erzielt. João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu und Fabián Ruiz trugen zur Statistik bei und sorgten für einen klaren Erfolg der Pariser.

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Der Erfolg war für PSG-Trainer Luis Enrique von großer Bedeutung, um die eigenen Ziele im Wettbewerb zu verfolgen. In den vorherigen Partien hatte man gegen Real Madrid und andere Kontrahenten Punkte liegen lassen. Der klare Sieg gegen Barcelona festigt die Position im Tabellenzentrum und zeigt die offensive Stärke des französischen Klubs.

Aston Villa verliert gegen den FC Barcelona

Aston Villa hatte gegen den FC Barcelona keine Chance und unterlag mit 0:3 im Camp Nou. Lamine Yamal brachte den Heimklub bereits in der 7. Minute in Führung und legte den Grundstein für den weiteren Verlauf des Spiels. Die Villa-Fans und der hochkarätige Gastprinz William mussten tatenlos zusehen, wie der Vorsprung nicht mehr gefährdet wurde.

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In der zweiten Halbzeit sorgte Raphinha für die endgültige Entscheidung, indem er zwei weitere Treffer erzielte. Auch der ehemalige Bayern-Spieler Leon Goretzka konnte das Unheil nicht abwenden, obwohl er einen Treffer von der Stange abwehrte. Für Trainer Hansi Flick war der Sieg eine willkommene Erholung nach den jüngsten Niederlagen gegen Paris Saint-Germain und Real Madrid.

Manchester United beendet Sieglosserie mit Last-Minute-Doppelpack

Manchester United konnte nach neun Spielen ohne Sieg endlich wieder triumphieren, wenngleich der Sieg sehr knapp ausfiel. Der Ex-Hertha-Spieler Matheus Cunha schoss den Rekordmeister in der Schlussphase zum Erfolg. Der Brazilier schnürte innerhalb von nur drei Minuten einen Doppelpack, der die Partie noch einmal entscheidend wandelte.

Zuvor schien der Sieg für die Gäste bereits festzustehen, als Donyell Malen zum 2:0 einschoss. Bruno Fernandes verschoß zunächst einen Elfmeter, doch nach einem VAR-Eingriff wegen zu früher Einwanderung durfte er den Schuss wiederholen und erzielte den Anschluss. Cunha erhöhte dann in der 83. Minute auf 2:2 und wenige Minuten später auf 3:2.

LASK Linz feiert historischen Erfolg in der Champions League

Der österreichische Meister LASK Linz feierte seinen zweiten Sieg in der Champions League und festigte seine Position in der Gruppe. Das Team von Trainer Heimo Pfeifenberger besiegte den slowenischen Vertreter klar. Kasper Jørgensen war der Matchwinner des Abends für die Linzer, der ein Kopfballtor nach einer Ecke sowie zwei Tore aus der Freistoßposition erzielte.

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Robert Ljubicic sorgte mit seinem Treffer nach einer weiteren Ecke vor der Pause für den 3:0-Endstand. Dies ist ein bedeutender Moment für den Verein, der bisher noch nie in der Champions League gespielt hatte. Der Sieg hebt die Stimmung im Klub und zeigt die Leistungsfähigkeit auf europäischer Ebene.

Weitere Ergebnisse und Auswirkungen auf die Tabelle

Während in anderen Partien Spannung herrschte, endete das Spiel zwischen OSC Lille und Bodo/Glimt torlos. Beide Teams zeigten eine defensive Ausrichtung, wobei Lille mit drei Niederlagen schlecht in die Gruppenphase gestartet ist.

Sporting Lissabon setzte sich in London mit 1:0 gegen Schachtar Donezk durch und bleibt damit unter den besten acht Teams der Gruppenphase. Das Tor erzielte der italienische Nationalspieler Doumbia. Die portugiesische Mannschaft zeigt sich stabil und bereitet sich auf die kommenden Herausforderungen gegen starke Konkurrenten vor.