Das Berufungsgericht in Versailles hat den Fall von Achraf Hakimi an das Strafgericht des Départements Hauts-de-Seine verwiesen. Der Vorwurf der Vergewaltigung stammt aus dem Februar 2023 und bezieht sich auf eine Begegnung zwischen Hakimi und der Klägerin in seiner Wohnung.

PSG -Superstar Achraf Hakimi muss sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Das Berufungsgericht in Versailles hat den Fall an das Strafgericht des Départements Hauts-de-Seine verwiesen.

Der Vorwurf stammt aus dem Februar 2023 und bezieht sich auf eine Begegnung zwischen Hakimi und der Klägerin in seiner Wohnung. Die Klägerin behauptet, dass sie sich über Instagram kennengelernt und sich mit ihm getroffen hat, bevor die Vergewaltigung stattfand. Hakimi streitet die Vorwürfe ab und hat ein Statement abgegeben, in dem er erklärt, dass er sich entschieden hat, jahrelang zu schweigen, um seine Würde zu bewahren.

Er wartet seit dem ersten Tag auf den Prozess und ist nun mit Ungeduld darauf, endlich sprechen zu können. Die Anwältin der Klägerin, Rachel-Flore Pardo, hat erklärt, dass die Entscheidung des Berufungsgerichts in vollem Einklang mit den Aktenumständen steht und den Stellungnahmen des Staatsanwalts, der Untersuchungsrichterin und des Generalstaatsanwalts am Berufungsgericht entspricht. Im ersten Spiel in der Gruppe C der Nations League traf Marokko auf Schottland und holte ein 1:1.

Die Afrikaner, die vor vier Jahren bei der WM in Katar auf Platz vier landeten, haben ihre Chancen auf den Sieg in der Gruppe C nicht verspielt. Der Prozess gegen Hakimi wird nun weitergeführt und es bleibt abzuwarten, wie die Angelegenheit sich entwickelt





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