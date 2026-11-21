Paris Saint-Germain muss auf Desire Doué verzichten. Der Angreifer erlitt beim 3:2-Sieg gegen OGC Nizza eine schwere Verletzung, die Diagnose steht aus.

Paris Saint-Germain erleidet einen schweren Rückschlag für die Offensive. Der französische Nationalspieler Desire Doué hat sich am vergangenen Wochenende im Ligaspiel bei OGC Nizza eine wahrscheinliche Schwerverletzung zugezogen. Das Spiel endete mit einem 3:2-Erfolg für den Tabellenführer der Ligue 1, doch der Moment des Triumphs wurde durch das Leid des jungen Angreifers überschattet. Doué war in der 32. Minute noch für die Führung verantwortlich gewesen, bevor er kurz darauf den Platz verlassen musste.

Dramatische Szene bei OGC Nizza

Die Situation auf dem Feld des OGC Nizza eskalierte plötzlich, als Desire Doué zu Boden sank. Seine Reaktion war eindeutig: Der Angreifer schrie vor Schmerzen und hatte Tränen in den Augen. Die Szene zog sofort die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich, da Doué in der Folge unter dem Applaus der eigenen Fans, der gegnerischen Anhänger und sogar des Schiedsrichters mit einer Trage vom Spielfeld gebracht wurde. Diese Geste unterstrich die Schwere des Vorfalls für alle Beteiligten im Stadion.

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Das Unheil ereignete sich unmittelbar nach einem offensiven Höhepunkt. Rund zehn Minuten vor seinem Ausfall hatte Desire Doué in der 32. Minute zum 2:1 für Paris Saint-Germain getroffen. Dieser Treffer war entscheidend für die weitere Entwicklung des Spiels, da die Gastgeber zuvor durch Senny Mayulu (31.) den Führungstreffer von Mohamed Amoura (8.) egalisiert hatten. Doués Tor bedeutete die Wende in einem Spiel, das am Ende mit 3:2 zu Gunsten der Pariser entschieden wurde.

Unklare Diagnose für Luis Enrique

Trainer Luis Enrique bestätigte nach der Partie, dass eine präzise Diagnose noch aussteht. Man müsse die weiteren Untersuchungen am Sonntag abwarten, um das Ausmaß der Blessur genau zu bestimmen. Dennoch äußerte der spanische Chefcoach eine klare Einschätzung. Er betonte, dass es offensichtlich eine schwere Verletzung sei und diese Realität im Profisport auf höchstem Niveau akzeptiert werden müsse. Luis Enrique zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass Desire Doué sich gut erholen und sogar stärker aus der Verletzung zurückkehren wird.

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Um die Lücke des verletzten Stars zu schließen, sprang der spanische WM-Finalheld Ferran Torres für Desire Doué ein. Torres kam noch während der aktiven Spielzeit ins Geschehen und trug ebenfalls zum Sieg bei. In der 85. Minute markierte er den Vorentscheidungstreffer zum 3:1. Damit bewies er seine Wertschätzung gegenüber dem Verein und half dem Team, den Vorsprung bis zum Ende zu halten, obwohl Ali Abdi für Nizza in der 90. Minute und 5 Sekunden noch den Anschlusstreffer erzielen konnte.

Konsequenzen für die Ligue 1 Tabelle

Trotz des emotionalen Abgangs von Desire Doué festigte Paris Saint-Germain seine Position an der Spitze der Ligue 1. Der Sieg gegen OGC Nizza bedeutete, dass der Verein mit 26 Punkten aus elf Spielen den ersten Platz verteidigt. Diese Punktetabelle unterstreicht die Stabilität des Teams in der aktuellen Saison, auch wenn der Ausfall von Doué langfristige strategische Implikationen haben könnte. Die Mannschaft muss nun ihre Leistung aufrechterhalten, ohne einen Schlüsselspieler, der an beiden Pariser Triumphen in der Königsklasse 2025 und 2026 entscheidend beteiligt war.

Blick auf die kommende Zeit

Die medizinische Beobachtung der kommenden Tage wird entscheidend sein für die Planung von Paris Saint-Germain. Bis zur finalen Diagnose am Sonntag bleibt die Zukunft von Desire Doué im Unklaren. Das Management und der Trainerstab müssen nun abwarten, wie lange der Angreifer ausfallen wird. Die emotionale Welle nach dem Spiel zeigt, wie wichtig Doué für das Team und die Fans ist. Sollte die Verletzung langfristiger Natur sein, wird Ferran Torres oder ein anderer Ersatzspieler die offensive Last bei den verbleibenden Ligaspielen tragen müssen, um die Führung in der Ligue 1 zu sichern.