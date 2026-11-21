PSG-Star Désiré Doué verletzte sich beim Sieg gegen Nizza schwer am rechten Knie. Die Diagnose ist ungewiss, während Trainer Luis Enrique um Offensivkräfte bangt.

Paris Saint-Germain verliert mit Désiré Doué einen wichtigen Offensivakteur. Der 21-jährige französische Nationalspieler erlitt beim 3:2-Auswärtssieg gegen OGC Nizza eine schwere Knieverletzung. Die Schock-Szene ereignete sich in der 38. Minute, nachdem Doué zuvor zum Führungstreffer beigetragen hatte.

Schwere Knieverletzung in der 38. Minute

Doué versucht in der 38. Minute, an seinem Gegenspieler vorbeizuziehen. Beim Auftreten knickt sein rechtes Knie plötzlich weg. Der Angriffsspieler geht sofort zu Boden und schreit vor Schmerzen. Seine Mitspieler reagieren entsetzt auf das plötzliche Ereignis. Die Ärzte behandeln ihn rasch auf dem Rasen. Anschließend wird er weinend auf einer Trage vom Platz getragen. Doué schlägt die Hände vors Gesicht. Ferran Torres versucht, seinen aufgelösten Teamkollegen zu beruhigen.

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Zuvor noch Jubel über Führungstreffer

Kurz zuvor hatte Doué alle Gründe zum Feiern. OGC Nizza ging durch Mohamed Amoura früh in Führung. Das Tor fiel in der 8. Minute. PSG dreht die Partie innerhalb von nur zwei Minuten. Senny Mayulu verwandelt in der 31. Minute einen Handelfmeter zum 1:1. Doué vollendet in der 32. Minute eine Hereingabe von Achraf Hakimi zum 2:1. Ferran Torres sorgt in der 85. Minute für das 3:1. Ali Abdi verkürzt in der Nachspielzeit auf 2:3.

Ärzte untersuchen Doué in der Kabine

Für Doué geht es auf dem Platz nicht weiter. Er wird in der Kabine weiter untersucht. Ein Transport ins Krankenhaus ist vorbereitet. Eine genaue Diagnose steht zunächst noch aus. Die Verletzung ohne Einwirkung eines Gegenspielers macht Trainer Luis Sorgen. Doué steht in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bei sechs Toren und vier Vorlagen. Seine productive Phase wird nun durch die Verletzung unterbrochen.

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Luis Enrique bangt um weitere Offensivkräfte

Für Paris Saint-Germain könnte die Verletzung besonders bitter werden. Erst vor rund einem Monat zog sich Khvicha Kvaratskhelia einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Der Georgier verletzte sich am 20. Oktober in der Champions League gegen Barcelona. Jetzt muss Trainer Luis Enrique um den nächsten wichtigen Offensivspieler bangen. Das Team verliert somit zwei Schlüsselspieler in der Offensive. Die Situation verschärft die Suche nach Lösungen für die kommende Zeit.

Konsequenzen für die aktuelle Saison

Die Ausfälle von Doué und Kvaratskhelia beeinflussen die Spielstrategie von PSG. Luis Enrique muss neue Varianten für die Angriffsreihe entwickeln. Doués Statistik mit sechs Toren und vier Vorlagen unterstreicht seine Bedeutung. Das Fehlen von zwei solchen Spielern ist ein schwerer Schlag. Die weitere Entwicklung hängt von der medizinischen Diagnose ab. Bis dahin bleibt Unsicherheit für den Verein bestehen.