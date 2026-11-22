PSG-Spieler Désiré Doué muss das Saison ausfallen. Das Kreuzbandriss im Spiel gegen Nizza ist der zweite schwere Schaden nach Kvaratskhelia. Operative Intervention geplant.

Die schlimmsten Befürchtungen des Paris Saint-Germain -Clubs sind nun zur bitteren Realität geworden. Désiré Doué, der 21-jährige französische Nationalspieler und Angreifer des Champions-League-Siegers, hat sich bei der Partie im Stade Auguste-Delaune in Nizza das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Die medizinische Diagnose ist eindeutig und lässt wenig Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr in das aktive Spielgeschehen zu. Paris Saint-Germain bestätigte die Meldung am Sonntag offiziell und teilte mit, dass der junge Star noch im aktuellen Monat einer operativen Korrektur unterzogen wird.

Schwerwiegender Kreuzbandriss bei der 3:2-Pleite in Nizza

Der Vorfall ereignete sich in der 38. Minute des Ligaspiels gegen OGC Nizza, welches PSG am Ende mit 3:2 verlor. Doué verdrehte das Knie beim Laufen, ohne dass ein gegnerischer Spieler Kontakt zu ihm hatte. Der plötzliche Richtungswechsel reichte aus, um die schwerwiegende Verletzung zu verursachen. Der 21-Jährige sackte daraufhin sofort zu Boden, schrie vor Schmerzen auf und war von den Tränen gerührt. Die Reaktion seiner Mitspieler war geprägt von Schock und Besorgnis, da sie die Hände über dem Kopf zusammenschlugen. Das medizinische Personal eilte sofort auf den Rasen, um erste Maßnahmen zu ergreifen, bevor Doué unter dem Applaus der anwesenden Fans und dem Respekt des Schiedsrichters auf einer Trage vom Platz getragen wurde.

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Saison wahrscheinlich beendet und emotionale Unterstützung

Angesichts der Schwere der Verletzung ist davon auszugehen, dass die aktuelle Spielzeit für Désiré Doué bereits nach wenigen Wochen zu Ende ist. Ein Kreuzbandriss erfordert in der Regel eine lange Rehabilitationsphase, die selten innerhalb einer einzigen Saison komplett überwunden werden kann. Der Verein zeigte sich solidarisch mit dem betroffenen Spieler und postete ein Foto von Doué in den sozialen Medien. Darunter stand die kurze, aber ergreifende Botschaft "With you, Désiré", was übersetzt "Mit dir, Désiré" bedeutet. Innerhalb kürzester Zeit strömten daraufhin zahlreiche Genesungswünsche von Fans und Unterstützern auf den Plattformen ein, was die große Bedeutung des jungen Talents für die PSG-Community unterstreicht.

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Zweiter schwerer Verlust nach Kvaratskhelia für die Pariser

Diese Nachricht stellt einen zweiten massiven Rückschlag für Paris Saint-Germain in dieser Saison dar. Die Verletzungshysterie trifft das Team zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Erst vor rund einem Monat litt der georgische Stern Khvicha Kvaratskhelia unter einem ähnlichen Schicksal. Der 25-jährige Angreifer hatte sich am 20. Oktober in einem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona ebenfalls das Kreuzband gerissen. Diese frühere Verletzung hatte bereits zuvor massive Auswirkungen auf die Aufstellungsmöglichkeiten des Trainers und die taktischen Planungen für den Rest der Kampagne.

Konsequenzen für die Kaderplanung und die Zukunft von Doué

Die Ausfälle von Khvicha Kvaratskhelia und Désiré Doué bedeuten einen enormen Personalabbau im Angriffskreuz der Pariser. Da Khvicha Kvaratskhelia ebenfalls bis zur Sommerpause nicht einsatzfähig sein wird, fehlen dem Team zwei wichtige Offensivwaffen. Für Désiré Doué ist die Situation ebenso prekär, da er wie sein Landsmann und Mitspieler bis zur nächsten Sommersaison nicht mit einem Comeback rechnen darf. Die medizinische Abteilung wird nun die volle Aufmerksamkeit auf die Rehabilitation des 21-Jährigen richten. Die Operation in diesem Monat ist der erste Schritt, doch der Weg zurück zum Profifußball wird lang und diszipliniert sein. PSG verliert damit nicht nur kurzfristig zwei Schlüsselspieler, sondern auch einen vielversprechenden Talentschmied für die Zukunft des Klubs.