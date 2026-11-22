Paris Saint-Germain bestätigt Kreuzbandriss bei Désiré Doué. Der 21-jährige Franzose benötigt eine Operation und fällt für mehrere Monate aus. Details zur Verletzung und zu den Perspektiven.

Der französische Fußballstar Désiré Doué erlitt am Samstag eine schwerwiegende Verletzung während des Ligue-1-Spiels gegen OGC Nizza. Paris Saint-Germain bestätigte am Sonntagmittag offiziell, dass sich der 21-Jährige das vordere Kreuzband im rechten Knie riss. Die Diagnose stellt einen enormen Rückschlag für den Offensivspieler und seinen Verein dar.

Details zur Verletzung und Diagnose

Die Situation spielte sich in der 38. Minute des Matches zu Nizza ab, als Doué versuchte, an seinem Gegenspieler vorbeizuziehen. Beim Auftreten knickte das rechte Knie des Franzosen plötzlich weg, woraufhin er sofort zu Boden ging. Sein Gesichtsausdruck und sein Aufschrei verrieten deutlich die Intensität der Schmerzen. Seine Mitspieler reagierten entsetzt auf die unmittelbare Situation auf dem Rasen.

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Die Bestätigung der Vermutungen erfolgte Stunden nach dem Spiel durch eine MRT-Untersuchung. Trainer Luis Enrique und Teamkollege Lucas Hernández äußerten vorab bereits ihre Besorgnis. Hernández sagte, er habe noch nie gesehen, dass ein Fußballer so sehr leidet. Enrique nannte die Verletzung offensichtlich schwer und verwies auf die anstehenden medizinischen Untersuchungen zur Klärung des genauen Umfangs.

Reaktionen und Perspektiven

Paris Saint-Germain gab in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass sich Doué noch vor Ende des Monats einer Operation unterziehen wird. Dies beendet vorerst seine aktive Teilnahme am Spielbetrieb der Liga. Der Verein betonte in der Kommunikation, dass die medizinische Planung bereits eingeleitet wurde, um den Heilungsprozess bestmöglich zu unterstützen. Die Fokus liegt nun auf der schnellen Rehabilitation.

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Trainer Luis Enrique fasste die Situation im Nachgang des Spiels zusammen. Er bedauerte die schlechte Nachricht trotz des erzielten Sieges. Die drei Punkte seien das Wichtigste gewesen, doch der Verlust von Doué wiege schwer. Das Management plant, die genauen Prognosen für die Rückkehr basierend auf dem Operationsverlauf zu erstellen. Die Zukunft des Spielers bleibt zunächst ungewiss.

Statistik und Bedeutung für den Verein

Désiré Doué wechselte 2024 für eine Ablösesumme von 50 Mio. Euro von Stade Rennes nach Paris. Seitdem stand er 117 Mal für den Klub auf dem Rasen und zeigte starke Leistungen. Er erzielte dabei 35 Tore und bereitete 31 weitere vor. Seine Fähigkeit, Spiele zu entscheiden, machte ihn zu einem wertvollen Mitglied der Offensive.

Im Spiel gegen Nizza traf er zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 32. Minute. Dies war Teil eines 3:2-Sieges, der wichtig für die Tabellenposition war. Zusammen mit seinen Teamkollegen wurde er bereits zweimal Champions-League-Sieger, Uefa-Supercup-Sieger sowie französischer Meister. Diese Erfolge unterstreichen seinen hohen Stellenwert im Kader.

Zukünftige Planung und Ausblick

Der französische Nationalspieler hatte seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain 2024 als Traum realisiert gesehen. Er betonte seine Freude und Aufregung über den Schritt in die Hauptstadt. Jetzt steht er jedoch vor einer harten Phase der Genesung. Die Operation soll noch im aktuellen Jahr durchgeführt werden.

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Die genauen Zeiträume für seine Rückkehr ins Training bleiben unklar. Experten schätzen bei Kreuzbandrissen oft mehrere Monate Ausfallzeit ein. Doué muss nun intensiv rehabilitieren, um seine Form und Kondition zurückzugewinnen. Paris Saint-Germain wird den Prozess genau beobachten und den Spieler bei seiner Bewältigung unterstützen. Die Saisonplanung muss sich nun auf diesen Verlust einstellen.