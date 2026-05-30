PSG verteidigt Champions-League-Titel im Elfmeterschießen

Der französische Klub PSG hat seinen zweiten Champions-League-Titel in Folge gewonnen. Im Finale besiegte man Arsenal im Elfmeterschießen und verteidigte die Krone.

Paris ist legendär. Ein historisches Double: PSG besiegt Arsenal im Elfmeterschießen und verteidigt seine Champions-League -Krone. Paris holt den zweiten Stern - Die Saga geht weiter.

Am späten Samstagnachmittag sicherte sich der Hauptstadtklub erfolgreich seinen zweiten Champions-League-Titel - ein in Frankreich beispielloser Triumph. Arsenal Heartbreak! Die Gunners verlieren nach Gabriels Fehlschuss im Elfmeterschießen, erleiden erneut ein europäisches Herzzerreißen - und der französische Klub verteidigt den Titel. Gabri-hell!

Die Gunners erleiden im Champions-League-Finale ein herzzerreißendes Elfmeterschießen - der Traum vom Double ist geplatzt. Arsenal verliert Champions-League-Finale im Elfmeterschießen nach Gabriels Fehlschuss. Herzschmerz für Arsenal: PSG verteidigt europäischen Titel im Elfmeterschießen. Gabriel und Eberechi Eze vergeben im Shootout - Mikel Artetas Mannschaft bleibt in einem qualvollen Finale der erste Champions-League-Titel verwehrt.

Luis Enrique, Champion für die Ewigkeit! Die Herrschaft von PSG hält an: In einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen sichern sie sich ihren zweiten Champions-League-Titel in Folge. Gabriel ließ die Hoffnungen von Arsenal in den Himmel entschweben. Luis Enrique hebt PSG in den Olymp der Champions League.

Dembélé glich Havertz' frühes Führungstor per Elfmeter aus - Gabriels Fehlschuss im Elfmeterschießen besiegelte das Schicksal von Arsenal beim entscheidenden Versuch. Luis Enrique, der Dritte! Enrique krönt sich mit PSG zum dritten Mal in der Königsklasse. Er verteidigt den Champions-League-Titel im Elfmeterschießen nach einem herzzerreißenden Finale.

Mikel Artetas Arsenal leistete mit einer disziplinierten, organisierten und hartnäckigen Mannschaft erbitterten Widerstand. Das Comeback eines Champions: PSG und Luis Enrique schreiben nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen Geschichte in der Champions League. Die Pariser verteidigen ihre Krone in einem packenden Elfmeterschießen, und der asturische Trainer vollendet sein Meisterstück in Paris. PSG holt das Double: Luis Enrique zurück auf dem europäischen Thron!

Arsenal im Elfmeterschießen besiegt. PSG, historischer Triumph: Luis Enrique gewinnt im Elfmeterschießen - es ist ihr zweiter Champions-League-Titel in Folge. Arsenal im Finale besiegt





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