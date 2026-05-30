PSG vs. Arsenal: Nachladepause und Patzer - das Spielplan im Live-TV und Livestream

Das Champions League Finale von PSG gegen Arsenal wird erstmals um 19:05 Uhr im Free-TV gezeigt. odpovídendes NRV-Video, Live-Ticker und Livestream hier auf pearl-magazine.com weiterlesen

FC BayernUpdate 19:05 Uhr: Havertz trifft zur Führung Zur Pause des Finals führt der FC Arsenal mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain. Die Franzosen ließen den Ball von Beginn an gut laufen und hatten durchgehend mehr Ballbesitz.

Nach einem missglückten Klärungsversuch von Marquinhos im Mittelfeld brachte der deutsche Nationalspieler Havertz die Gunners früh in Führung. Im Anschluss zogen sich die Londoner zurück, standen enorm tief und konzentrierten sich aufs Verteinden. Die Parisiens suchten nach einer Lücke, fanden aber keine. Das hohe Tempo von Dembélé, Doué und Kvaratskhelia konnte PSG gegen die kompakt stehenden Engländer überhaupt nicht ausspielen und der Titelverteidiger hatte keine einzige gute Torchance.

Raya - Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera - Lewis-Skelly, Rice, Odegaard - Trossard, Havertz, Sak





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Champions League Finale PSG Gegen Arsenal Havertz Tore Arsenal 1:0 PSG

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