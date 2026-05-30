PSG vs. FC Arsenal: Finale der Champions League am Samstag ab 17:05 Uhr im Stream auf Joyn

Die Verhandlungen über den Nachfolger von Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen laufen auf Hochtouren. Andoni Iraola soll der neue Trainer werden. Der 43-Jährige hat bereits seinen Abgang zum Saisonende bei Premier-League-Klub AFC Bournemouth angekündigt.

PSG gegen FC Arsenal: Finale der Champions League am Samstag ab 17:05 Uhr im Stream auf Joyn Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Andoni Iraola der Nachfolger des Niederländers werden.

Die Verhandlungen werden zügig vorangetrieben, um die formellen Schritte abzuschließen, aber die Entscheidung bei #LFC ist gefallen. Wie der kicker zuvor berichtete, befand sich der Werksklub wohl bereits in finalen Verhandlungen mit dem Spanier. Bayer sucht derzeit nach einem Nachfolger für den Dänen Kasper Hjulmand, der trotz eines Vertrages bis 2027 vor dem Aus stehen soll. Im Sommer nach drei Jahren endgültig verlassen.

Einem Bericht der Sport Bild zufolge habe es durchaus Interesse auf Seiten des VfB gegeben, weiterhin mit dem 29-Jährigen zusammenzuarbeiten, aber die Ablöse und das Gehalt des beim Bayer Leverkusen unter Vertrag stehenden Torhüters seien für die Bremer zu hoch. Auch in München hat der Torwart wohl keine Zukunft. Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner habe Nübel angeblich bereits mitgeteilt, dass der Rekordmeister trotz Vertrag bis 2029 kein Interesse an dem gebürtigen Paderborner habe und ihn gerne von der Gehaltsliste streichen wolle.

Sollen beide bereits Kontakt zu Nübels Management aufgenommen haben. Das potentielle Preisschild von rund 15 Millionen Euro sei für diese internationalen Top-Klubs dabei kein Problem. Doch eine endgültige Entscheidung wird wohl noch auf sich warten lassen, da Nübel mit der deutschen Nationalmannschaft erstmal zur WM in die USA reisen wird. Für die WM und kann sich folgerichtig auch nicht auf diese Weise für einen neuen Klub empfehlen.

Profitieren könnte davon der FC Bayern, da der Rekordmeister bereits die Dienste des 33-Jährigen für die kommende Saison leihweise bei Werder Bremen aufgenommen hat. Füllkrug konnte aber nicht überzeugen und hat keine Zukunft bei den Rossoneri. Gleiches gilt für seinen Stammverein West Ham, da der Klub aus der Premier League abgestiegen ist und den Stürmer wohl gerne von der Gehaltsliste hätte. Demnach würde sich für die Bremer die Gelegenheit bieten, Füllkrug für kleines Geld oder sogar ablösefrei zu bekommen.

Laut Angaben der Sport Bild hat der SVW nun die große Chance auf die Rückholaktion, zumal der Spieler bereits im Winter nicht abgeneigt war. Zwar würde er in Bremen weitaus weniger verdienen als bei West Ham, jedoch winkt dem Stürmer wohl eine hohe Abfindung beim Premier-League-Absteiger. Demnach wäre der finanzielle Aspekt für Füllkrug nur zweitrangig. Ebenso soll eine Rolle spielen, dass Füllkrug seinen Lebensmittelpunkt gerne wieder in Hannover hätte.

Die Entfernung nach Bremen beträgt mit dem Auto nur gut eine Stunde. Neben dem SVW sollen auch Klubs aus der MLS sowie spanische und italienische Vereine an Füllkrug interessiert sein. Ein Wechsel in die USA kommt für den 33-Jährigen aber aktuell wohl noch nicht infrage. Jenes Geld wird offenbar teilweise bereits wieder investiert.

Wie Bild und Deichstube gleichermaßen berichten, wird U21-Nationaltorhüter Mio Backhaus von Werder Bremen zum SC wechseln. Der 22-Jährige wurde vor der Saison erst zur Nummer eins und zeigte beim SVW starke Leistungen. Bei Freiburg folgt er offenbar auf Noah Atubolu, der wiederum seinerseits angeblich einen Wechselwunsch hinterlegt hat. 1. FC Köln soll nach Informationen der Sport Bild bei seinen Teamkollegen bereits ausgeplaudert haben, dass ein Team bereit ist, die geforderte Ablösesumme zu bezahlen.

Bei diesem Team soll es sich um den FC Brentford handeln. Demnach bieten die Bees 50 Millionen Euro für den Nationalspieler. Zuvor hatte Brighton & Hove Albion um den Flügelstürmer geworben, sich aufgrund der Ablöseforderung jedoch offenbar aus dem Poker verabschiedet. Yan Diomande brauchte nur zwei Buchtstaben, um seine Planungen für die sportliche Zukunft bekanntzugeben.

Im kicker-Interview beantwortete der hoch gehandelte Dribbelkünstler die Frage, ob er auch in der kommenden Saison beider ausschlaggebende Punkt für seine Entscheidung gewesen sei. Klar, am Ende zählen immer die Statistiken, Bestmarken, sagte der 19-Jährige, der bei der WM in wenigen Wochen mit der deutschen Nationalmannschaft antritt. Das Bekenntnis zu Leipzig kommt dennoch überraschend, weil er nach einem fantastischen Jahr, wie er selbst sagt, schon bei den ganz großen Teams Europas auf dem Zettel stehen soll.

Dem Vernehmen nach sind die Ablösesumme von 100 Millionen Euro, die Leipzig für das Offensiv-Juwel aufgerufen haben soll, könnte die Interessenten jedoch fürs Erste auch abgeschreckt haben. Diomande ist vertraglich noch bis 2030 bei RB gebunden. Bei Bayer Leverkusen steht Trainer Kasper Hjulmand nach dem nun feststehenden Verpassen der Champions League wohl vor dem Aus. Wie Talksport berichtet, könnte auf den Dänen möglicherweise ein Spanier folgen.

Dem Bericht nach soll sich Bayer mit Andoni Iraola beschäftigen. Der 43-Jährige hat schon vor längerer Zeit seinen Abgang zum Saisonende bei Premier-League-Klub AFC Bournemouth angekündigt, wurde zuletzt auch als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Oliver Glasner bei Crystal Palace gehandelt





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