Sony und Microsoft sperren PlayStation- und Xbox-Konten für Spieler, die freizügige Szenen aus GTA 6 über die Konsolennetzwerke teilen.

Spieler, die besondere Momente im Spiel GTA 6 festhalten möchten, stoßen auf den Konsolen von Sony und Microsoft zunehmend auf Hindernisse. Das Teilen von Screenshots, die freizügige Szenen zeigen, führt bei beiden Plattformbetreibern zu ernsthaften Kontosperren. Nutzer riskieren ihren Zugang zu den sozialen Funktionen der Netzwerke, wenn sie Bilder hochladen oder per Nachricht versenden, die als pornografisch oder obszön eingestuft werden. Dies betrifft ausdrücklich auch private Kommunikation unter volljährigen Spielern.

Sony sperrt Account nach FKK-Screenshot

Der Fall des Nutzers DerrickGott007 hat in der Gaming-Community große Aufmerksamkeit erregt. Er teilte auf dem Kurznachrichtendienst X, dass Sony ihn für 30 Tage von den sozialen Funktionen des PlayStation Networks (PSN) ausgeschlossen habe. Als Begründung führte Sony an, der Nutzer habe "pornografische oder obszöne Inhalte" geteilt. Der betroffene Spieler hatte mit der In-Game-Kamera eine FKK-Anlage in GTA 6 fotografiert, auf denen mehrere nackte Nicht-Spieler-Charaktere zu sehen waren. Er versendete die Aufnahme anschließend per privater PSN-Nachricht an einen Freund.

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Automatische Durchsetzung von Verhaltensregeln

Sony greift bei der Durchsetzung seiner Richtlinien auch in private Nachrichten ein. Laut der vom Konzern verschickten Mitteilungsverstoß das Bild gegen den Verhaltenskodex des PSN. Die Regeln verbieten explizit das Teilen von Nacktheit sowie pornografischen oder obszönen Inhalten. Dieser Schutz gilt offenbar uneingeschränkt für private Nachrichten und Aufnahmen aus Spielen mit Erwachsenenfreigabe. Auch wenn reguläre Spielszenen prinzipiell von jedem volljährigen Gamer als Teil des Titels betrachtet werden dürfen, ist das untereinander Teilen dieser Inhalte über die Netzwerke nicht gestattet.

Schwere Folgen für Multiplayer-Zugang

Die Konsequenzen der Sperrung gehen weit über eine einfache Chat-Sperre hinaus. Nach den Angaben des Betroffenen kann er während der 30-tägigen Suspendierung auch Online-Multiplayer-Modi anderer Titel wie Call of Duty nicht nutzen. Bei weiteren Verstößen droht sogar eine komplette Sperrung des gesamten Kontos. Das bedeutet in der Praxis, dass der Zugriff auf den gesamten Account für einen ganzen Monat blockiert ist, was nicht nur den Chat, sondern auch den Online-Spielverkehr bei anderen Produzenten beeinträchtigt.

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Auch auf Xbox drohen Kontosperrungen

Ein ähnlicher Vorfall wird aus der Xbox-Welt gemeldet. Der Nutzer Sangobar erhielt dort eine 48-stündige Sperre, nachdem er einen GTA-6-Clip mit leicht bekleideten Strandbesuchern hochgeladen hatte. Seiner Aussage nach enthielt die Szene nicht einmal Nacktheit. Das Video wurde automatisch per Upload ins Xbox-Netzwerk hochgeladen, ohne dass er es manuell freigab. Sangobar hat die Strafe dafür kassiert, obwohl er das Video selbst nicht aktiv geteilt hat. Xbox-Gamer sollten vorsorglich die Option in den Einstellungen unter "Aufnehmen & Teilen" deaktivieren, um ihren Account nicht zu riskieren.

Unsicherheit bei privater Kommunikation

Es bleibt unklar, wie es dazu kommt, dass selbst private Nachrichten auf den Plattformen nicht vor den Moderatoren von Sony und Microsoft geschützt sind. Denkbar ist, dass Mitarbeiter oder auch automatisierte KI-Systeme zum Einsatz kommen und die Nachrichten der Gamer systematisch durchforsten. Das bedeutet, dass das "Privat" in "privaten Nachrichten" nur für die Augen anderer Spieler gilt, nicht jedoch für die Systeme der Konzerne. Dies hat ernste Konsequenzen nach sich, auch dann, wenn alle Beteiligten volljährig und berechtigt sind, solche Inhalte zu konsumieren. Wer Ärger vermeiden will, sollte freizügige GTA-6-Szenen daher nicht über die Konsolennetzwerke verbreiten. Auch wenn sie streng genommen Teil des Produkts sind, von dem Sony, Microsoft und Rockstar profitieren.