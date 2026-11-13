PSV Eindhoven plant Wintertransfer für Kevin De Bruyne

Die PSV Eindhoven sondiert die Verfügbarkeit von Kevin De Bruyne. Konflikte in Neapel und sportliche Misserfolge könnten zum Wechsel im Winter führen.

Die PSV Eindhoven nimmt konkrete Gespräche mit Kevin De Bruyne auf. Der belgische Meisterstreber sondiert die Verfügbarkeit des 35-jährigen Offensivspielers für ein mögliches Engagement im kommenden Winter. Medienberichten zufolge läuft die Kommunikation bereits, da die Niederländer den kreativen Mittelfeldmann als Verstärkung favorisieren. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass De Bruynes Situation bei der SSC Neapel zunehmend unter Druck gerät.

Sportliche Talfahrt und Konflikte in Neapel

Kevin De Bruyne steht bei der SSC Neapel vor einer kritischen Phase seiner Karriere. Seit seinem Wechsel vor 18 Monaten absolvierte der Rechtsfuß 36 Einsätze für den italienischen Verein. In diesen Partien traf er neunmal und bereitete sechs Tore vor. Diese Statistiken reichen jedoch nicht aus, um die sportliche Krise des Teams zu stoppen. Das Team belegt aktuell den zehnten Platz in der Serie A. Zum ersten internationalen Startplatz klaffen bereits fünf Punkte Abstand.

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Die Stimmung im Mannschaftskader soll sich deutlich verschlechtert haben. Italienischen Medienberichten zufolge kam es zu erheblichen Reibereien zwischen De Bruyne und mehreren Teamkollegen. Als Hauptbeteiligte an den Konflikten gelten der Ex-Manchester-United-Stürmer Rasmus Hojlund sowie Neapels Kapitän Giovanni Di Lorenzo. Auch der angreifende Lorenzo Lucca soll mit dem Belgier zerstritten sein. Diese internen Spannungen haben die Ohnmacht im Mittelfeld noch verstärkt.

Vertragslaufzeit und finanzielle Rahmenbedingungen

Trotz der sportlichen und zwischenmenschlichen Probleme ist ein sofortiger Abschied nicht einfach möglich. Kevin De Bruyne verfügt noch über einen gültigen Vertrag, der bis zum Juli 2027 läuft. Dies erschwert Verhandlungen, da die SSC Neapel einen Ablösebetrag fordern könnte, um die Verluste aus dem früheren Transfer zu kompensieren. Der kreative Mittelfeldmann war 2025 ablösefrei von Manchester United nach Neapel gewechselt. Eine vorzeitige Auflösung wäre nur mit finanziellen Kompensationen für den Verein möglich.

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Zuvor war die sportliche Form des Spielers bereits eingebrochen. In der letzten Saison fiel De Bruyne mehrere Monate lang aus. Er erlitt eine Verletzung am Beinbeugermuskel, die ihn von der Bühne drängte. Diese Verletzungspause hat seine Anpassung an die hohen Anforderungen im italienischen Fußball erschwert. Die Kombination aus körperlichen Problemen und der daraus resultierenden fehlenden Konstanz hat Trainer und Management in Neapel zunehmend geduldig werden lassen.

Strategisches Interesse der PSV Eindhoven

Die PSV Eindhoven hat sich in den vergangenen Jahren als Experte für erfolgreiche Transfergeschäfte etabliert. Der Klub unterstreicht damit seine Ambitionen, im europäischen Vergleich mitzuhalten. Zu den bisherigen spektakulären Verpflichtungen zählten Mario Götze und Ivan Perišić. Beide Spieler konnten ihre Werte im Trikots der PSV steigern und das Spiel des Teams maßgeblich beeinflussen. Eine Verpflichtung von De Bruyne erscheint daher als logische Fortsetzung dieser Strategie.

Trainer Peter Bosz hat offen dargelegt, warum der Wechsel notwendig ist. Er räumte ein, dass die PSV nach den Abgängen von Joey Veerman und Ismael Saibari eine Lücke im Kader hat. Es fehlen aktuell Spieler in den eigenen Reihen, die mit ihren individuellen Qualitäten sofort den Unterschied in entscheidenden Momenten machen können. Kevin De Bruyne gilt als die Lösung für genau dieses Problem. Seine Erfahrung und sein Blick für das Tor könnten die offensive Effizienz des Teams nachhaltig steigern.

Ausblick auf das Wintertransferfenster

Die Gespräche zwischen der PSV Eindhoven und der Agentur von Kevin De Bruyne laufen bereits auf Hochtouren. Sollte eine Einigung erzielt werden, würde der Wechsel im Wintertransferfenster erfolgen. Dies wäre ein seltener Fall eines Top-Verstärkers in der zweiten Halbzeit der Saison. Die PSV könnte so die Chancen auf die Meisterschaft und den Weg in die Champions League signifikant verbessern. Für De Bruyne wäre es die Chance auf neue Impulse und sportliche Anerkennung.

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Die SSC Neapel steht vor der schwierigen Entscheidung, einen ihrer bekanntesten Spieler zu verlieren. Die sportliche Lage und die internalen Konflikte machen einen Verkauf attraktiv, um Frust abzubauen und finanzielle Ressourcen freizusetzen. Für den 35-Jährigen wäre die Rückkehr in den niederländischen Profi-Alltag ein Neuanfang. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Transfer führen. Fans und Beobachter warten gespannt auf eine offizielle Bestätigung.