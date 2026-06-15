PSV Eindhoven und Bayern München einigen sich auf Wechsel von Ismael Saibari

PSV Eindhoven und Bayern München haben sich auf die Modalitäten für einen Wechsel des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari geeinigt. Der 25-jährige Spieler wird für knapp 55 Millionen Euro zuzüglich Bonuskomponenten an den Holländer verkauft.

PSV Eindhoven und Bayern München haben sich auf die Modalitäten für einen Wechsel des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari geeinigt. Der 25-jährige Spieler wird für knapp 55 Millionen Euro zuzüglich Bonuskomponenten an den Holländer verkauft.

Die Ablösesumme ist für beide Vereine akzeptabel, da sie den Rekord von Eindhoven anerkennt und Bayern die Zahlung in Höhe und Aufteilung zwischen fixen und variablen Komponenten für angemessen hält. Die schnelle Einigung ist für Bayern wichtig, da Saibari bereits international umworben war und bei der Weltmeisterschaft seinen Marktwert durch weitere starke Leistungen gesteigert hätte. Der Wechsel ist jedoch noch nicht abgeschlossen, da Saibari einen Medizincheck in den USA während der WM absolvieren muss.

Der Zeitpunkt des Wechsels könnte sich noch verschieben, um die Vorbereitung von Bayern nicht zu beeinträchtigen. Der Wechsel ist ein wichtiger Erfolg für die Bayern-Bosse Max Eberl und Christoph Freund, die eine Preisexplosion abgewehrt haben und den Lieblingsspieler von Trainer Vincent Kompany ins Ziel gebracht haben





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