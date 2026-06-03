PSV Eindhoven will Ismael Saibari verpflichten

Der PSV Eindhoven will den Angreifer Ismael Saibari (25) verpflichten. Saibari hatte als Kind eine schwere Fuß-Fehlstellung, aber dank einer Behandlung konnte er seine Füße gerade bekommen und gehen. Er erholte sich schnell von dem Rückschlag, als er aus der Nachwuchs-Abteilung des RSC Anderlecht geworfen wurde. Inzwischen ist er der wertvollste Spieler der Profimannschaft bei der PSV und hat Interesse an einem Wechsel zum FC Bayern.

Der PSV Eindhoven will den Angreifer Ismael Saibari (25) verpflichten. Der in Spanien geborene Sohn marokkanischer Eltern hatte als Kind eine schwere Fuß-Fehlstellung. Im Mai 2025 erzählte er in einem Interview, dass seine beiden Füße extrem stark nach innen zeigten und er als Kind nicht wie andere Kinder laufen konnte.

Die Ärzte sagten damals zu seinen Eltern, dass er vielleicht sogar nie richtig gehen könnte. Seine Mutter betete für ihn, dass er ein normales Leben führen könnte. Dank einer Behandlung, bei der er einen Apparat tragen musste, konnte Saibari seine Füße gerade bekommen und gehen. Nur dank dieser Behandlung hatte er die Chance, im Fußball durchzustarten.

Sein Weg zum international umworbenen Star beim Champions-League-Teilnehmer PSV Eindhoven war alles andere als geradlinig. Als er sechs Jahre alt war, zogen die Saibaris aus beruflichen Gründen von Spanien nach Belgien. Dort wurde er bei mehreren Klubs weiter fußballerisch ausgebildet. Im Alter von 14 Jahren schmiss der RSC Anderlecht das Toptalent dann allerdings aus seiner Nachwuchs-Abteilung.

Im Interview schilderte Saibari seine Erinnerungen daran, dass er trotz guter Leistungen sagte, dass er zu fett sei. Er glaubt, dass die Direktoren der Akademie nicht ehrlich zu ihm waren. Doch der feine Rechtsfuß erholte sich schnell von dem Rückschlag. Über die belgischen Klubs Mechelen und Genk schaffte er es 2022 zu seinem aktuellen niederländischen Klub Eindhoven.

Bei der PSV arbeitete sich Saibari von der zweiten Mannschaft zum Star hoch. Inzwischen ist er laut "transfermarkt.de" mit einem Marktwert von 40 Mio. Euro der wertvollste Spieler der Profimannschaft. Seine 19 Tore machen ihn zudem zum besten Torjäger des Klubs 2025/26.

Die erste Belohnung dafür war die Berufung in den marokkanischen Kader für die WM in diesem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11.6. bis 19.7. ). Ob bald der nächste Lohn in Form eines Wechsels zum FC Bayern folgt? Saibari selbst soll jedenfalls Interesse an dem Transfer haben.

Um einen Deal hinzubekommen, müssen nun aber erstmal die Klubs über eine mögliche Ablöse verhandeln. Laut niederländischen Medienberichten soll die PSV aktuell Preisvorstellungen in Höhe von rund 60 Mio. Euro haben





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