Psychisch Kranker Mann Entkommt aus Klinik in Hamburg

Ein psychisch kranker Mann ist am Mittwochnachmittag aus der Asklepios Klinik in Rissen in Hamburg geflohen. Die Polizei leitete einen Großsuchlauf mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber ein. Der Mann konnte drei Stunden später im Stadtteil Sülldorf aufgegriffen und zurück in die Klinik gebracht werden.

Mittwochnachmittag ist aus der Asklepios Klinik in Rissen ein psychisch kranker Mann geflohen. Die Polizei suchte offenbar mit einem Großaufgebot nach ihm und konnte ihn drei Stunden später auffinden. Der Bahnhof in Rissen wurde während der Suche nach dem Mann nicht von der S-Bahn angefahren. Seit etwa 14:30 Uhr war die Polizei nach Angaben eines Sprechers im Westen der Stadt mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber auf der Suche nach dem verschwundenen Mann.

Laut unbestätigten Medienberichten soll es sich bei dem Mann um einen 26-Jährigen handeln, der im Dezember mit einem Messer auf einem Altonaer Weihnachtsmarkt unterwegs war. Er soll gefährlich und schon einmal aus der Klinik abgehauen sein. Hierzu konnte die Gerichtspressestelle bislang keine Angaben machen. Gegen 17:20 Uhr konnte die Polizei den Mann dann im Stadtteil Sülldorf in Gewahrsam nehmen und ihn zurück in die Psychiatrie bringen. Dies bestätigte ein Sprecher. Wie der Mann aus der Einrichtung geflohen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die S1 hielt während der Suche nach dem Mann nicht an der Haltestelle Rissen. Inzwischen ist der Polizeieinsatz dort beendet. Es kommt noch zu geringen Abweichungen vom Fahrplan, wie die S-Bahn auf „X” mitteilte.





