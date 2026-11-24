Psychische Krisen machen verletzlich und können deshalb eine Ursache sein, weshalb sich Jugendliche radikalisieren und in den Extremismus abdriften. Das rückt immer stärker in den Fokus der Präventionsarbeit.

Felix Benneckenstein ist ein bekannter Aktivist gegen Rechtsextremismus. Als Jugendlicher und junger Erwachsener war der heute 40-Jährige selbst tief drin in der gewaltbereiten Neonazi-Szene.rückblickend. In der Pubertät sei er in eine Identitätskrise gerutscht.

Nach einem Umzug mit der Familie ins oberbayerische Erding sucht er nach Zugehörigkeit, Orientierung und Anerkennung. Er findet sie in der Rolle des Pausenclowns, desjenigen, der auffällt.

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"Wenn man dann schon mit ein paar Sachen aufgefallen ist, dann muss man ja immer noch einen drauflegen. "Felix will gesehen werden und findet damit Respekt bei einer Clique von elf- bis 14-jährigen Jugendlichen aus dem Ort. Von denen haben einige schon mit Jugendkriminalität zu tun. Er ist froh, irgendwo dazuzugehören – und macht mit: "Diebstahl, Sachbeschädigung, Kleinkriminalität.

" Er muss mit seinen Eltern zur Erziehungsberatung und fliegt vom Gymnasium, dann von der Hauptschule. Er fühlt sich verloren, unverstanden von seinen Eltern, seinen Lehrern, den Sozialarbeitern. Er sieht sie als Gegner.

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"Aus vielen Studien weiß man inzwischen, dass Jugendliche, die sich in solchen persönlichen Krisen befinden, empfänglich für Radikalisierung sind", sagt die Psychotherapeutin und Podcast-Host von "Die Lösung", Nike Hilber. Extremistische Ideologien böten genau das an, sagt auch die Sozialwissenschaftlerin Winnie Plha, die bei der Hamburger Denkzeit-Gesellschaft Radikalisierungsprävention betreibt. Zwar gehöre das bewusste Abweichen von den Normen der Erwachsenenwelt ein Stück weit zum Heranwachsen dazu, aber nur die wenigsten würden sich dauerhaft an radikale Ideen binden. Ursache seien oft innere Konflikte.

"Wir beschreiben Radikalisierung als eine Art Bewältigungsstrategie. Sie entlastet kurzfristig von inneren Spannungen", sagt Plha.

"Ideologien verringern Komplexität. Sie bieten einfache Antworten. Durch Gruppenzugehörigkeit erleben sich Jugendliche als überlegen, sie erfahren unmittelbar Anerkennung unabhängig von Leistung und Status.

"Es gebe viele strukturelle Ursachen dafür, dass Jugendliche ins Extremistische abdriften, betont Psychotherapeutin Nike Hilber: wirtschaftliche Unsicherheit, Überlastung von Schulen, Mangel an Freizeitinfrastruktur oder bildungspolitische Defizite. Aber ganz wesentlich seien auchFelix Benneckenstein ist zuerst über Liedtexte mit rechtsradikaler Ideologie in Kontakt gekommen. In einem Jugendzentrum, das eine rechtspopulistische Partei Anfang der 2000er Jahre in einem Bauwagen eingerichtet hatte,und fühlte sich emotional angesprochen: "Die Liedtexte bieten einem die Opferrolle an und transportieren eine sehr pessimistisch-depressive Untergangsstimmung", so Benneckenstein.

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Und genauso habe er sich als Jugendlicher gefühlt.

"Diejenigen, die später zu Tätern werden fühlen sich häufig zunächst als Opfer oder sind es auf eine gewisse Weise", sagt Nike Hilber. "Felix scheint schlechte Erfahrungen gemacht zu haben mit der Schule. Die sozialen Auffangstrukturen haben nicht gegriffen. Der Rechtsrock bietet ihm die Möglichkeit seine eigenen Ängste und Unsicherheiten abzuwehren.

Die Angst, nicht dazuzugehören, nur zu stören, kann er mit diesen Liedern auf andere projizieren – etwa auf Migranten. Die werden in seiner Deutung zu denjenigen, die stören.

" Felix suchte Halt im Radikalen, ein Weg mit dem er nicht nur anderen geschadet hat, auch sich selbst. Neun Jahre als Neonazi haben ihn in mit Anfang 20 in eine Depression geführt. Im ARD-Podcast "Die Lösung" erzählt er, wie er es dank der Aussteigerhilfe Exit und langjähriger Psychotherapie wieder heraus geschafft hat.