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Psychologe im Fokus des Prozesses: Zeuge im Mittelpunkt, Anwalt wirft vor, nicht interessiert genug

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Psychologe im Fokus des Prozesses: Zeuge im Mittelpunkt, Anwalt wirft vor, nicht interessiert genug
RechtsprozessHamburger LandgerichtEntführung Von Kindern
📆11/06/2026 14:45:00
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Im Hamburger Landgericht verhandelt man um die entführten Block-Kinder. Der Prozess sollte um Kinderpsychologie, Rückführungskonzepte und die Rolle des Bremer Psychologen Stefan Rücker (54) für die Hauptangeklagte Christina Block gehen. Doch am Ende des Verfahrens stand plötzlich der Zeuge im Mittelpunkt. Nun könnte er bald selbst vor Gericht stehen.

Anwalt Ingo Bott (43) und Christina Block (53) im Hamburger Landgericht . Hinter den beiden sitzt Blocks Lebensgefährte Gerhard Delling (angklagt wegen Beihilfe). Am 54. Prozesstag um die entführten Block-Kinder sollte es um Kinderpsychologie , Rückführungskonzepte und die Frage gehen, welche Rolle die Einschätzungen des Bremer Psychologen Stefan Rücker (54) für die Hauptangeklagte Christina Block spielten.

Eigentlich. Doch am Ende des Verfahrens stand plötzlich der Zeuge im Mittelpunkt. Nun könnte er bald selbst vor Gericht stehen

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