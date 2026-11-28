Ein unordentliches Zuhause kann auf Stress oder fehlende Struktur hindeuten. Zugleich kann Chaos kreatives Denken und neue Ideen fördern.

, kann später jedoch anders eingeordnet werden. Denn im Erwachsenenalter wird anhaltende Unordnung mitunter als Hinweis auf eine weniger stabile Alltagsstruktur verstanden. Laut dem spanischen Portal fällt es Menschen in einem dauerhaft chaotischen Umfeld häufig schwerer, Aufgaben konsequent anzugehen und Routinen verlässlich aufrechtzuerhalten.

„AS“ verweist unter anderem auf den kanadischen Psychologen Jordan Peterson, der äußeres Chaos als möglichen Hinweis auf Schwierigkeiten im Umgang mit Pflichten und Gewohnheiten interpretiert. Gerade in belastenden Lebensphasen könne es deshalb hilfreich sein, mit kleinen, überschaubaren Schritten zu beginnen, zum Beispiel das Bett zu machen oder das eigene Zimmer aufzuräumen. Schon eine solche einfache Handlung könne das Gefühl stärken, wieder Kontrolle über den Alltag zu gewinnen.mit 1111 Erwachsenen, wie sich Unordnung auf das Wohlbefinden auswirkt.

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Über eine Online-Umfrage wurden subjektive und objektive Unordnung, Selbstausdruck im Zuhause, Aufräumgewohnheiten und Wohlbefinden erfasst. Das Ergebnis: Ein unordentliches Zuhause stand signifikant mit einem geringeren Wohlbefinden in Zusammenhang. Doch Unordnung hat offenbar nicht nur Schattenseiten. Der Bericht verweist auch auf Forschungsergebnisse, wonach ein unordentliches Umfeld kreatives Denken begünstigen kann.