Der berühmte Kleiderstuhl im Schlafzimmer ist kein Zufall. Psychologin Amélie Boukhobza erklärt, warum wir Kleidung abstapeln und was dieses Verhalten über unsere Entschlusskraft aussagt.

Ein langer Tag, müde Glieder und der Drang, sich zu entspannen. Oft landet die getragene Kleidung dann nicht im Schrank, sondern auf dem Stuhl im Schlafzimmer. Dieses Verhalten ist vielen vertraut, doch Psychologen betonen, dass es tiefer geht. Der berüchtigte "Anzieh-Stuhl" ist kein bloßer Zufall, sondern ein psychologisches Phänomen.

Übergangszone zwischen Ordnung und Chaos

Die Expertin Amélie Boukhobza beschreibt dieses Phänomen treffend mit dem Satz: "Nicht schmutzig genug zum Waschen, nicht sauber genug zum Verstauen." Jeans, Pullover und andere Kleidungsstücke stapeln sich dort. Manchmal häufen sie sich so stark an, dass der Stuhl zu einem eigenständigen Möbelstück wird. Für viele bietet dieser Zwischenraum etwas Beruhigendes. Er ist weder wirkliche Unordnung noch wirkliche Ordnung.

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Entscheidungsschwierigkeit und Vermeidung

Wer Kleidung auf dem Stuhl ablegt, entscheidet sich oft unbewusst gegen sofortige Ordnung. Boukhobza nennt mehrere Motive hinter diesem Verhalten. Dazu gehören die Gewohnheit, die Unfähigkeit, sich zu entscheiden, oder das Aufschieben einer Aufgabe. Manche wehren sich sogar gegen allzu strenge Maßstäbe perfekter Ordnung. Der Stuhl wird so zum pragmatischen Kompromiss.

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Kompromiss im Alltag und Energie sparen

Wir räumen den Stuhl nicht weg, aber wir machen ihn auch nicht schmutzig. Er steht weniger für Faulheit als für einen pragmatischen Umgang mit Energie und Alltag. Erst wenn der Stuhl überhandnimmt, kann er belastend wirken. Doch man muss ihn nicht zwingend verbannen. Wichtig ist, hinzuschauen und die eigene Situation zu reflektieren.

Wann wird der Stuhl zum Problem?

Sollte der Stuhl zu viel Platz einnehmen und erdrückend wirken, sollten wir hinterfragen, was er symbolisiert. Bleibt er jedoch eine kleine Ablage, sieht die Psychologin kein Problem. Der Kleiderstuhl ist damit mehr als ein Zeichen von Unordnung. Er ist ein Spiegelbild unserer täglichen Entscheidungen und unseres persönlichen Komfortbedürfnisses im privaten Raum.