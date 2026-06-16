PTX Metals: Vielversprechende metallurgische Ergebnisse vom W2-Projekt im Ring of Fire

Erste metallurgische Tests am W2-Projekt in Ontarios Ring of Fire zeigen hohe Kupferrückgewinnung und Potenzial für Palladium und Gold als Nebenprodukte. Das Projekt rückt näher an die wirtschaftliche Nutzung.

PTX Metals Inc. (CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG) hat die ersten metallurgischen Testergebnisse für sein W2-Projekt in der als Ring of Fire bekannten Region im Norden Ontarios veröffentlicht.

Diese Ergebnisse sind ein bedeutender Meilenstein für die Weiterentwicklung des polymetallischen Projekts, das Kupfer, Nickel, Kobalt, Platingruppenelemente wie Palladium und Platin sowie Gold umfasst. Die Tests wurden vom renommierten Prüflabor SGS Lakefield in Ontario durchgeführt, um grundlegende Erkenntnisse über das Aufbereitungsverhalten des Erzes zu gewinnen. Für die Untersuchungen wurde eine Mischprobe aus höhergradigen Bohrkernen verschiedener Zonen des Projekts zusammengestellt.

Die Probe wies folgende Durchschnittsgehalte auf: 0,78 Prozent Kupfer, 0,32 Prozent Nickel, 0,29 Gramm Palladium pro Tonne, 0,11 Gramm Platin pro Tonne sowie 0,04 Gramm Gold pro Tonne. Mineralogische Analysen zeigten, dass das Kupfermineral Chalkopyrit gut freigesetzt werden kann, was für die Flotationsaufbereitung vorteilhaft ist. Das angewendete Verfahren umfasste eine Rohflotation zur maximalen Kupfererfassung, gefolgt von zwei Reinigungsstufen zur Konzentratanreicherung.

Die Ergebnisse waren beeindruckend: In der Rohflotation wurden 97 Prozent des Kupfers bei einem Gehalt von 8,4 Prozent im Konzentrat gewonnen. Nach den Reinigungsstufen stieg der Kupfergehalt auf 28 Prozent bei einer Gesamtrückgewinnung von 92 Prozent. Diese Werte entsprechen industriellen Standards und bestätigen die wirtschaftliche Aufbereitbarkeit des Erzes. Besonders positiv ist die Anreicherung von Edelmetallen im Kupferkonzentrat. 53 Prozent des Palladiums wurden gemeinsam mit Kupfer gewonnen, mit einem Endgehalt von 6,2 Gramm pro Tonne - eine 21-fache Aufkonzentrierung.

Gold wurde zu 41 Prozent gewonnen und auf 0,7 Gramm pro Tonne angereichert, was einer 16-fachen Anreicherung entspricht. Diese Edelmetalle könnten als wertvolle Nebenprodukte die Wirtschaftlichkeit des Projekts erheblich verbessern. Weitere Testarbeiten zur Optimierung der Edelmetallrückgewinnung sind bereits im Gange. Für Nickel wurde ein separater Flotationskreislauf getestet.

In der Rohflotation wurden 77 Prozent des Nickels gewonnen, jedoch gelang keine vollständige Anreicherung auf handelsübliche Konzentratgehalte. Das beste Ergebnis war ein Konzentrat mit 5,6 Prozent Nickel bei einer Rückgewinnung von nur sechs Prozent. Grund ist die Einbindung des Nickels in niedrigen Gehalten innerhalb der Pyrrhotit-Matrix. PTX Metals sieht darin keinen Rückschlag, sondern plant weitere Tests mit höheren Nickelgehalten und alternative Verfahren wie Druckoxidation oder hydrometallurgische Methoden, um auch das Nickel wirtschaftlich zu erschließen.

Parallel zu den metallurgischen Tests wurde eine Paragenese-Studie abgeschlossen, die die Entstehungsreihenfolge der Erzminerale und deren räumliche Beziehungen untersucht. Diese Studie liefert wichtige Hinweise für die weitere Exploration und Optimierung der Aufbereitung. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass das W2-Projekt über ein erhebliches Potenzial verfügt, insbesondere für Kupfer und Edelmetalle. Die hohe Kupferrückgewinnung und die wertvollen Nebenprodukte könnten das Projekt in einer Region, die als eine der bedeutendsten unerschlossenen Rohstoffregionen Nordamerikas gilt, wirtschaftlich attraktiv machen.

PTX Metals wird die Arbeiten fortsetzen, um die Metallurgie weiter zu verbessern und das Projekt der Entwicklung näherzubringen. Zudem werden laufend weitere Analysen durchgeführt, um das Potenzial des W2-Projekts vollständig zu erschließen und die nächsten Schritte in Richtung einer möglichen wirtschaftlichen Nutzung zu definieren. Die Region Ring of Fire gilt als vielversprechend für die Rohstoffgewinnung, und PTX Metals positioniert sich mit seinen Fortschritten als wichtiger Akteur in diesem Gebiet





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