In der Pubertät können Worte die Beziehung zu deinem Teen stärken, aber auch belasten. Diese 9 Sätze machen viel Vertrauen kaputt.

Pubertät kann Eltern und Teenager herausfordern. Diese 9 Sätze solltest du besser vermeiden, um Vertrauen und Nähe zu erhalten. In der Pubertät können Worte die Beziehung zu deinem Teen stärken, aber auch belasten.

Diese 9 Sätze machen viel Vertrauen kaputt. Hitzige Wortgefechte zwischen Eltern und ihrem heranwachsenden Kind sind keine Seltenheit. Der Teenager fordert neue Freiheiten ein und wir Eltern sind verunsichert, was wir ihm erlauben und zutrauen können. Es fällt uns sehr schwer, das Kind, dass der Teen doch eben noch war, loszulassen.

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Und noch schwerer fällt es uns, die innige Beziehung, die wir bis dato hatten, loszulassen. Denn von heute auf gleich sind nicht mehr Mama und Papa die wichtigsten Personen in seinem Leben. Während wir unseren Teenager noch als Kind wahrnehmen, weil er sich von Zeit zu Zeit auch wie eines benimmt und eher unkluge Entscheidungen trifft, fühlt er selbst sich bereits erwachsen. Dadurch entstehen häufig Momente, in denen unsere unterschiedlichen Vorstellungen und Wahrnehmungen aufeinander prallen und es zu Streit kommt.