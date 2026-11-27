Kinder werden irgendwann größer. Und in der Phase zwischen 9 und 12 Jahren brauchen sie andere Dinge von ihren Eltern.

Kinder zwischen 9 und 12 Jahren sind keine kleinen Kinder mehr, aber auch noch keine jungen Erwachsenen. Das macht ihnen Probleme, aber auch den Umgang mit ihnen für Eltern manchmal schwer.

Wir haben Tipps, die garantiert helfen. Kinder werden irgendwann größer. Und in der Phase zwischen 9 und 12 Jahren brauchen sie andere Dinge von ihren Eltern. Dein Kind ist kein kleines Kind mehr, aber auch noch kein richtiger Teenager?

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Dann ist es ein sogenannter Tween. So bezeichnet man Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Und dieses Alter hat, wie so viele Entwicklungsphasen davor schon, seine ganz besonderen Tücken. Meine Tochter ist gerade noch 12 Jahre alt, benimmt sich aber zuweilen auch wie eine junge Erwachsene und dann plötzlich wieder wie ein Kleinkind.