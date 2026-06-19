Public Criticism of Trump's Iran Deal Intensifies

Leading Republican Party members have criticized the proposed agreement to end the Iran conflict, calling it the worst foreign policy mistake since decades and expressing concerns about the unthought-out provisions. The criticism comes as the economic impact of the Iran conflict has affected the prospects of the Republican Party in the upcoming midterm elections.

Das von US-Präsident Donald Trump vorgestellte vorläufige Abkommen zur Beendigung des Iran -Krieges stößt auf scharfe öffentliche Kritik in den eigenen Reihen. Während am Donnerstag Kopien des Abkommens auf dem Kapitol in Washington kursierten, bezeichneten führende Parteikollegen das Abkommen als den "schlimmsten außenpolitischen Fehler seit Jahrzehnten" oder sprachen von "unüberlegten" Bestimmungen.

Die Kritik ist eine seltene Rüge von Mitgliedern der Republikanischen Partei, die dem Präsidenten bisher meistens die Treue gehalten haben. Sie gelten jedoch als zunehmend unruhig, da die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Konflikts ihre Aussichten vor den Zwischenwahlen im November beeinträchtigt haben. Im Mittelpunkt der Kritik stehen Berichte, wonach die Trump-Regierung zugestimmt habe, eingefrorene iranische Vermögenswerte freizugeben, die Einrichtung eines privaten 300-Milliarden-Dollar-Vermögensfonds zur Förderung von Investitionen zu ermöglichen und die Sanktionen zu lockern.

"Die nuklearen Ambitionen des Iran wurden nicht eingedämmt", schrieb der Senator Bill Cassidy auf der Plattform X. Der Vorsitzende des Streitkräfteausschusses im Senat, Roger Wicker, äußerte die Sorge, dass mit dem Abkommen die militärischen Erfolge der USA "wegverhandelt" würden. Auch konservative Kommentatoren, die Trump wies die Kritik auf Social Media zurück.

"Diese Dummköpfe, die denken, ich sei nicht hart genug gegen den Iran gewesen, während der Aktienmarkt gerade ein REKORDHOCH erreicht hat und die Ölpreise "purzeln", sind entweder eifersüchtig, schlechte Menschen oder dumm", schrieb er. Das Abkommen könnte dem Kongress zur Prüfung vorgelegt werden. Nach einem Gesetz aus dem Jahr 2015 muss jedes Abkommen, das das iranische Atomprogramm und die Lockerung von Sanktionen betrifft, vom Kongress geprüft werden





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