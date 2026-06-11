Explore the best public viewing locations for the 2026 FIFA World Cup, from Berlin to Munich, Hamburg to Cologne. Learn about the unique atmosphere and experiences in each location.

Wenn Deutschland im Fußball-Fieber ist, verwandeln sich Städte und Plätze in riesige Freiluft-Arenen. Von Berlin bis München, vom Stadtpark in Hamburg bis zur Fan-Meile in Köln am Rhein: Wo Sie das beste Public Viewing zur Weltmeisterschaft finden! denkt, hat meist zuerst Berlin im Kopf und die Fan-Meile zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule.

Doch zur WM 2026 mit den späten Spielen fand sich kein Veranstalter. Stattdessen verteilen sich die Fans auf zahlreiche Locations wie z. B. das große Fanfest für 50.000 Menschen auf dem Heiligengeistfeld fällt wegen Finanzierungsproblemen und wegen der Nachtspiele aus. Dafür können Tausende im größten Biergarten der Stadt gemeinsam die WM-Spiele gucken.

Auf dem 7000-qm-Gelände am Stadtpark werden 54 WM-Spiele, die vor 23 Uhr angepfiffen werden, auf einer XXL-Leinwand gezeigt, Eintritt frei. Im Olympiapark werden jedoch dieses Mal keine WM-Spiele zu sehen sein. Dennoch gibt es verteilt über die Stadt ein großes Angebot an Public-Viewing-Veranstaltungen. Die offene und feierfreudige Mentalität der Kölner sorgt dafür, dass selbst weniger temperamentvolle Besucher schnell Teil der Party werden.

Besonders bei Abendspielen entsteht entlang des Rheins eine fast karnevalistische Stimmung. Public Viewing gibt es in Kletterwald. Eines gilt überall: Wenn Deutschland um Tore, Siege und Titel kämpft, werden Marktplätze, Parks und Fan-Arenen zu Orten, an denen für 90 Minuten alle zu einer Gemeinschaft werden. Das macht Public Viewing seit Jahren zu einem der beliebtesten Sommererlebnisse





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