Public Viewing zur WM 2026 - So erleben Sie die Spiele in Stadt und Küste

Alle wichtigen Infos zu den Public‑Viewing‑Locations in Deutschland für die Fußballweltmeisterschaft 2026, inkl. Tipps zu Wetter, Eintritt und Rahmenprogrammen.

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 hat am Donnerstag ihren Anpfiff erhalten und das Land ist nun auf der Suche nach den besten Public-Viewing-Optionen. Ganz gleich, ob Sie in einer Großstadt oder an der Küste wohnen - das gemeinsame Ansehen der Spiele ist das Highlight der Sommermonate.

Damit das Erlebnis nicht von schlechtem Wetter getrübt wird, empfiehlt es sich, eine leichte Jacke einzupacken. Die Temperaturen liegen im Norden und Osten bei etwa 16 °C, im mittleren Teil des Landes bei rund 20 °C und im Süden sowie Südwesten bei angenehmen 23 °C. Trotzdem wird es immer wieder zu kurzen Schauern oder Gewittern kommen, sodass vor allem im Süden Unterstände oder überdachte Veranstaltungsorte sinnvoll sind.

In Hamburg fällt das geplante Groß‑Fanfest auf dem Heiligengeistfeld mit 50 000 Plätzen wegen Finanzierungsproblemen und der späten Spieltermine leider flach. Stattdessen können Fans im größten Biergarten der Stadt, einem 7.000 qm‑Gelände im Stadtpark, die WM‑Spiele bis 23 Uhr auf einer XXL‑Leinwand genießen - der Eintritt ist frei. Berlin, traditionell das Herz der deutschen Fan‑Meile, hat für die späten Partien keinen zentralen Veranstalter mehr gefunden.

Dennoch bleibt die Stadt die Nummer 1 für Public Viewing: Zahlreiche Biergärten, Restaurants und öffentliche Plätze haben eigene Leinwände aufgebaut, um die Partien zu übertragen. An der Ostsee zeigt das Seebad Heringsdorf auf Usedom die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ausgewählte Achtel‑, Viertel‑ und Halbfinale live auf einer im Wasser befestigten XXL‑LED‑Leinwand. Begleitet wird das Programm von Experten‑Talks mit bekannten Fußballpersönlichkeiten und das Angebot ist für Inhaber einer UsedomCard kostenfrei.

Auch in Köln sorgt die offene, feierfreudige Mentalität dafür, dass Public Viewing zu einem fast karnevalistischen Ereignis wird, besonders bei den Abendspielen am Rhein. Frankfurt legt ebenfalls mit einer Reihe von Public‑Viewing‑Standorten, etwa am Flughafen, nach. Grundsätzlich gilt: Sobald die deutsche Nationalmannschaft um Tore, Siege und Titel kämpft, verwandeln sich Marktplätze, Parks und temporäre Fan‑Arenen bundesweit in Gemeinschaftsorte, an denen 90 Minuten lang das ganze Land zusammenkommt. Das macht Public Viewing seit Jahren zu einem der beliebtesten Sommererlebnisse in Deutschland





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