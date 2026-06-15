Public Viewing zur WM 2026: Wo und wie kann man die Spiele verfolgen?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange und die Frage, wo man die Spiele am besten verfolgen kann, ist bereits auf der Zunge. In diesem Artikel erfahren Sie, wo Sie in Ihrer Stadt Public Viewing-Veranstaltungen finden und was Sie dazu wissen müssen.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen und die Frage, wo man die Spiele am besten verfolgen kann, ist bereits auf der Zunge. Natürlich beim Public Viewing !

Doch wo gibt es das in Ihrer Stadt und was sollten Sie wissen? Hamburg punktet mit einer einzigartigen Mischung aus Großstadtflair und maritimer Atmosphäre. Das große Fanfest auf dem Heiligengeistfeld, das normalerweise 50.000 Menschen Platz bietet, fällt leider aus, aber das bedeutet nicht, dass die Hansestadt keine Alternative bietet. Tausende von Fans können im größten Biergarten der Stadt gemeinsam die Spiele auf einer XXL-Leinwand verfolgen, ohne Eintritt zu zahlen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball WM 2026 Public Viewing Hamburg Fanfest Biergarten LED-Leinwand

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(CLUB) WM 2026: Die Elfenbeinküste in der Vorschau: Sie können was und kommen vielleicht weiter!Dreimal in Folge scheiterte die goldene Generation der Ivorer in der WM-Gruppenphase. Ohne die Legende Didier Drogba soll es nun in die Finalrunde gehen.

Read more »

Public Viewing zur WM 2026 - So erleben Sie die Spiele in Stadt und KüsteAlle wichtigen Infos zu den Public‑Viewing‑Locations in Deutschland für die Fußballweltmeisterschaft 2026, inkl. Tipps zu Wetter, Eintritt und Rahmenprogrammen.

Read more »

WM 2026: Public Viewing in Augsburg – welche neuen Regeln gelten?Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht an. Wie sieht es mit Public Viewing in Augsburg aus? Alle Infos dazu finden Sie hier.

Read more »

Public Viewing bei der WM 2026: Das müssen Fans wissenBei der WM 2026 finden viele Spiele in Deutschland zu später Stunde statt – mit Folgen fürs Public Viewing. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Read more »