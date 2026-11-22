Rams-Star Puka Nacua muss aufgrund einer Innenband-Operation monatelang pausieren. Die Verletzung verschlechtert seine Gehaltsverhandlungen und beendet die Playoff-Hoffnungen.

Puka Nacua hat seine laufende NFL -Saison mit den Los Angeles Rams abrupt beendet. Die Verletzung ereignete sich am 8. November während des Sieges im Auswärtsspiel gegen die Washington Commanders mit einem Endstand von 20 zu 13. Dabei zog sich der Wide Receiver Verletzungen am rechten Zeh und vor allem am rechten Knie zu. Die Mannschaftsführung reagierte umgehend und transferierte den Spieler auf die sogenannte Injured Reserve-Liste, was eine Mindestpause von vier Partien zur Folge hätte. Der tatsächliche Ausfall ist jedoch weitaus schwerwiegender als diese Standardregelung vermuten lässt.

Operation und Prognose der medizinischen Experten

Headcoach Sean McVay, der vierzig Jahre alt ist, erklärte am Freitag öffentlich, dass Nacua für ein paar Monate nicht zur Verfügung stehen wird. Der entscheidende Faktor ist eine arthroskopische Innenband-Operation am rechten Knie, die vergangene Woche von Teamarzt Neal ElAttrache durchgeführt wurde. Drei unabhängige Ärzte hatten zuvor eindringlich zu diesem chirurgischen Eingriff geraten, um langfristige Schäden am Gelenk zu vermeiden. Laut NFL-Insider Adam Schefter von ESPN stützen diese drei Expertenmeinungen die Notwendigkeit der Operation. Die medizinische Prognose nach einem solchen Eingriff liegt normalerweise bei einer Ausfallzeit von vier bis fünf Monaten.

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Strategische Konsequenzen für das Rams-Team

Diese lange Verletzungspause hat direkte Auswirkungen auf die Spielpläne der Los Angeles Rams. Puka Nacua gilt als die zentrale Anspielstation von Quarterback Matthew Stafford, der achtunddreißig Jahre alt ist. In den bisherigen sieben Spielen dieser Saison fing Nacua siebzig Pässe für insgesamt 715 Yards Raumgewinn und erzielte vier Touchdowns. Überdies fungiert er als emotionales Führungselement sowohl im Spiel als auch in der Kabine. Coach McVay glaubt nicht, dass eine Rückkehr in den Kader für die Playoffs möglich ist. Er gab an, sich nicht mit dieser Option befasst zu haben, was die endgültige Absage an eine Teilnahme an den Postseason-Spielen impliziert.

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Gehaltsverhandlungen und Vertragsstatus

Nacua befindet sich derzeit im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags mit einem jährlichen Gehalt von 5,7 Millionen Dollar. Ohne die jüngsten Kontroversen hätte die Organisation laut Insider Mike Florio von NBC längst eine Vertragsverlängerung angestrebt. Der Vergleichswert für eine solche Verlängerung läge bei der Höhe von Superstar Jaxon Smith-Njigba von den Seattle Seahawks, der vierundzwanzig Jahre alt ist und 42,15 Millionen Dollar pro Saison verdient. Durch die aktuelle Verletzungslage und die vorangegangenen öffentlichen Skandale hat sich die Verhandlungsposition von Nacua jedoch deutlich verschlechtert. Es ist unwahrscheinlich, dass die Rams unter diesen Bedingungen eine ähnlich hohe Summe zahlen würden.

Öffentliche Kontroversen und Vereinsinterne Lage

Die Entscheidung über eine Vertragsverlängerung ist zudem durch eine lange Serie öffentlicher Vorfälle erschwert. Bereits nach der Saison 2025/26 sorgte Nacua für Schlagzeilen, als er sich wegen Alkoholproblemen in eine Entzugsklinik begab. Zudem führte er einen öffentlichen Rechtsstreit mit seiner Ex-Partnerin Hallie Aiono um das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn, bei dem sogar ein DNA-Test vor Gericht beantragt wurde. Hinzu kam ein jüngerer Antisemitismus-Skandal. Sollten die Los Angeles Rams trotz dieser Eskapaden und der schweren Verletzung an Nacua festhalten, dürften die neuen Konditionen deutlich niedriger ausfallen. Andernfalls hat die Mannschaft möglicherweise endgültig genug von seinen öffentlichen Ausschreitungen.