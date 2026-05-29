Puka Nacua spricht über Rechtsstreit, Therapie und persönliche Entwicklung

Der 25-jährige Wide Receiver Puka Nacua gibt erstmals Einblick in den laufenden Rechtsstreit, seine Therapie und die Unterstützung durch das Team, während er an seiner persönlichen und sportlichen Weiterentwicklung arbeitet.

Der junge Wide Receiver Puka Nacua , der im vergangenen Jahr als einer der vielversprechendsten Fünfrunden-Picks der NFL beachtet wurde, stand in den letzten Monaten vermehrt im Rampenlicht - jedoch nicht wegen seiner sportlichen Leistungen, sondern wegen einer Anklage, die im März in Los Angeles gegen ihn eingereicht wurde.

Der Klägerin wird vorgeworfen, Nacua habe in einer privaten Begegnung eine unprovozierte antisemitische Bemerkung getätigt und sie anschließend in die Schulter gebissen. Nacua, der am Freitag seinen 25. Geburtstag gefeiert hat, reagierte bislang zurückhaltend. In einer ersten öffentlichen Stellungnahme, die er erst nach intensiver rechtlicher Beratung abgegeben hat, sprach er von einem "laufenden Rechtsstreit" und verzichtete darauf, Details zur angeblichen Tat oder zum genauen Ablauf der Nacht zu nennen.

Sein Anwalt Levi McCathern hatte bereits im März, laut einer von ABC News zitierten Mitteilung, die Vorwürfe "aufs Schärfsten" zurückgewiesen. Trotz dieser zurückhaltenden Haltung ließ Nacua nicht versäumen, seine persönliche Reflexion zu teilen und betonte, dass die Ereignisse für ihn ein Wendepunkt seien. Er erklärte, dass er aus der Situation lernen wolle, sowohl auf als auch abseits des Spielfelds, und dass er sich der Verantwortung seiner Plattform als Profisportler bewusst werde.





Ein zentrales Element seiner Selbstreflexion sei die Erkenntnis, dass es in Ordnung sei, Hilfe anzunehmen. Nacua sprach offen darüber, dass er im Frühjahr eine Therapie begonnen und einige Zeit in einer Reha-Einrichtung verbracht habe.

"Inmitten all dieser Herausforderungen gab es auch viel Positives, und es hat mein Leben deutlich verbessert", sagte er. Die Unterstützung durch das Team, insbesondere durch seine Mitspieler, habe ihm dabei geholfen, die Belastungen zu bewältigen. Rams-Headcoach Sean McVay bestätigte am Donnerstag, dass er Nacuas Bereitschaft, sich zu öffnen, sehr schätze und dass man die positive Entwicklung des jungen Spielers beobachte.

McVay betonte, dass das Team hinter Nacua stehe und ihn weiterhin unterstütze, weil er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich wachse.



Im Hinblick auf seine vertragliche Zukunft äußerte Nacua, dass er sich noch nicht konkret über die Situation im Jahr 2026 Gedanken gemacht habe, wenn sein Rookie-Vertrag ausläuft und eine mögliche Vertragsverlängerung aussteht. Er fokussiere sich vielmehr darauf, jeden Tag hart zu arbeiten, mit den Mitspielern zu konkurrieren und seine Aufgabe als Receiver zu erfüllen.

Nacua sah die persönliche Weiterentwicklung als eng verknüpft mit seiner sportlichen Leistung an: "Wenn ich mich als Mensch weiterentwickle, helfen mir die Coaches und mein Umfeld, auch als Footballspieler besser zu werden. Darauf habe ich Einfluss. Und ich hoffe, dass sich der Rest dann von selbst ergibt.

" Diese Haltung verdeutlicht, dass der junge Athlet versucht, die aktuelle Krise zu nutzen, um gestärkt aus ihr hervorzugehen - sowohl im Hinblick auf die juristischen Auseinandersetzungen als auch auf seine weitere Laufbahn in der NFL





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