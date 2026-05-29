Puka Nacua zeigt sich einsichtig nach Klage: Ich lerne aus meinen Fehlern

Puka Nacua hat sich erstmals öffentlich zu den Vorwürfen einer Frau geäußert, die eine Klage gegen ihn eingereicht hat. Der Star-Receiver der Los Angeles Rams zeigt sich reflektiert und betont, aus der Situation lernen zu wollen.

Puka Nacua , der Star- Receiver der Los Angeles Rams , hat sich erstmals öffentlich zu den schwerwiegenden Vorwürfen geäußert, die gegen ihn erhoben wurden. Eine Frau hatte im März in Los Angeles eine Klage gegen den 25-jährigen Footballspieler eingereicht.

Nacua, der am Freitag seinen Geburtstag feierte, zeigte sich in einem Gespräch mit Reportern einsichtig und reflektiert, ohne jedoch auf konkrete Details der Klage oder die betreffende Nacht einzugehen. Er verwies auf einen laufenden Rechtsstreit und betonte, dass er aus der Situation lernen wolle. Sein Anwalt Levi McCathern hatte bereits im März in einer von ABC News zitierten Stellungnahme erklärt, dass Nacua die Vorwürfe aufs Schärfste zurückweise.

Dennoch gab sich der junge Athlet demütig: Dies sei ein Moment gewesen, aus Situationen zu lernen, in die er sich selbst gebracht habe. Er sei dankbar für die Unterstützung durch die Organisation und seine Teamkollegen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse sei, dass es in Ordnung sei, Hilfe anzunehmen und sich seiner Plattform als Profi-Footballer bewusst zu sein, um diese positiv für sich und andere zu nutzen. Trotz der Herausforderungen habe es auch viel Positives gegeben, das sein Leben verbessert habe





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