Die NFL sperrt Puka Nacua wegen antisemitischer Vorfälle. Der Wide Receiver der Los Angeles Rams erhält eine Sperre, die jedoch auf seine Verletzungspause fällt.

Die National Football League ( NFL) hat den Wide Receiver der Los Angeles Rams, Puka Nacua, für drei Spiele gesperrt. Diese Disziplinarstrafe resultiert aus einer Untersuchung über antisemitische Vorwürfe gegen den 25-jährigen Spieler. Die Strafe trat effektiv in Kraft, nachdem die Liga ihre Ermittlungen abgeschlossen hatte. Nacua selbst befindet sich aktuell nicht im Kader, da er verletzt ist.

Der Livestream-Vorfall und die Geste

Der Auslöser für die Strafe war eine Szene aus einem Livestream im vergangenen Dezember. In diesem Stream war der Internet-Persönlichkeit Adin Ross zu sehen, der mit Nacua interagierte. Nacua rieb sich dabei die Hände und blickte verschmitzt in die Kamera. Diese Handlung wurde von Beobachtern als die Geste des Happy Merchant gedeutet. Dabei handelt es sich um eine antisemitische Karikatur, die Juden als raffgierig und reich darstellt. Adin Ross, der selbst Jude ist, soll Nacua ursprünglich aufgefordert haben, diese Geste auszuführen.

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Der Wide Receiver entschuldigte sich bereits damals auf seinem Instagram-Account für das Verhalten. Er erklärte, er habe die Bedeutung der Geste nicht verstanden. Erst nach der Veröffentlichung des Streams wurde ihm klar, dass seine Handlung als antisemitisch missverstanden werden konnte. Die NFL behält sich jedoch vor, dass Spieler für derartige Handlungen zur Verantwortung gezogen werden müssen. Die Liga betont, dass Ignoranz keine Rechtfertigung darstellt.

Klage wegen Körperverletzung und antisemitischer Äußerung

Zusätzlich zum Livestream-Vorfall läuft eine zivilrechtliche Klage gegen Puka Nacua. Eine Frau wirft ihm vor, an Silvester eine antisemitische Äußerung getätigt und sie körperlich angegriffen zu haben. Konkret soll er gerufen haben: Scheiß auf alle Juden. Darüber hinaus soll er ihr in die Schulter gebissen haben. Diese Vorwürfe bilden die zweite Säule der Untersuchung der NFL.

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Nacuas Anwalt bestreitet die Vorwürfe rundum. Er bezeichnet den Vorfall des Bissens als Albernheit und leugnet, dass sein Mandant antisemitische Kommentare geäußert hat. Es besteht ein erheblicher Widerspruch zwischen den Aussagen der Klägerin und der Verteidigung des Spielers. Trotz dieser unterschiedlichen Darstellungen hat die NFL den Vorfall in ihre Disziplinarmaßnahmen einbezogen. Die Strafe gilt als direkte Konsequenz diesercombined Vorfälle.

Fehlendes Gehalt und verletzungsbedingte Auszeit

Obwohl die Sperre offiziell drei Spiele umfasst, wird Nacua während dieser Zeit kein Gehalt erhalten. Normalerweise würde eine Sperre finanzielle Einbußen bedeuten. In diesem speziellen Fall ist die finanzielle Auswirkung jedoch neutralisiert. Nacua sitzt aufgrund einer Knie- und Zehenverletzung ohnehin auf der Ersatzbank. Er konnte in den entsprechenden Wochen nicht am Spielgeschehen teilnehmen.

Ein Wiedersehen der Fans mit dem Star-Wide Receiver ist frühestens am 20. Dezember geplant. An diesem Tag stehen die Los Angeles Rams gegen die Dallas Cowboys an. Die Verletzungspause hat sich jedoch noch nicht vollständig erholt. Ob Nacua bis dahin fit genug ist, um das erste Spiel der Sperre zu absolvieren, bleibt abzuwarten. Die NFL berücksichtigt den Verletzungsstatus eines Spielers nicht, wenn sie am Ende einer Untersuchung Disziplinarmaßnahmen verkündet. Die Sperre ist somit rechtlich vollständig wirksam.

Reaktion der Liga und weitere Verfahren

Die National Football League hat in einer Erklärung klar gestellt, dass Disziplinarmaßnahmen unabhängig vom aktuellen Spielstatus verhängt werden. Die Integrität des Sports und die Ablehnung von Hassrede sind zentrale Prinzipien der Liga. Spieler werden für ihr Verhalten außerhalb des Feldes zur Verantwortung gezogen. Dies gilt auch dann, wenn sie zeitweise verletzt sind.

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Der zivilrechtliche Prozess läuft parallel zur internen Untersuchung der NFL weiter. Die Klage der Frau bleibt bestehen, solange nicht ein Vergleich geschlossen oder das Verfahren eingestellt wird. Die Ergebnisse dieses Prozesses könnten langfristig Auswirkungen auf den Ruf von Puka Nacua haben. Die Los Angeles Rams unterstützen den Spieler weiterhin, da die Schuld nicht rechtlich verurteilt wurde. Die NFL-Sperre ist jedoch eine disziplinarische Maßnahme, die kein Urteil im strafrechtlichen Sinne darstellt. Die Öffentlichkeit und die Medien werden die Entwicklung weiterhin genau verfolgen.