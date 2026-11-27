Bei interstitiellen Lungenerkrankungen (ILD) haben sich die Therapiemöglichkeiten deutlich erweitert. Die neuen Optionen führen vermehrt zu Überlegungen, wirksame Medikamente miteinander zu kombinieren.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Auch ohne Nachweis einer Obstruktion in der Spirometrie kann bei entsprechender Symptomatik eine klinisch relevante COPD vorliegen. Eine Bevölkerungsstudie aus Schweden zeigt, welche prognostische Relevanz das hat. Schlafapnoe und Adipositas treten häufig gemeinsam auf. Auch orale GLP-1-Rezeptoragonisten könnten bei schlafbezogenen Atmungsstörungen helfen.

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Die Wirksamkeit wurde in zwei Phase-III-Studien untersucht. Was die Daten zeigen. Auch Jahre nach dem Ende der Pandemie sind die Folgen spürbar: Besonders Kinder und sozial benachteiligte Menschen litten unter psychischen und körperlichen Belastungen. Zinkmangel kann die Anfälligkeit für Atemwegsinfekte und für Allergien erhöhen.