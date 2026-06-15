Pulsar Helium meldet technische Fortschritte beim Topaz-Projekt in Minnesota

Pulsar Helium Inc. gibt ein technisches Update zum unternehmenseigenen Heliumprojekt Topaz bekannt. Das Unternehmen hat erfolgreich sieben Explorationsbohrlöcher gebohrt, das Landpaket erweitert und bereitet sich auf die Bohrung produktionsbereiter Bohrlöcher vor.

Pulsar Helium Inc., ein primäres Heliumunternehmen mit Sitz in Cascais, Portugal, hat ein umfassendes technisches Update zu seinem unternehmenseigenen Heliumprojekt Topaz in Minnesota veröffentlicht. Das Update folgt auf eine Reihe von Erfolgen: Das Unternehmen hat kürzlich die Unterzeichnung eines neuen heliumspezifischen Erschließungsgesetzes in Minnesota begrüßt und den Erwerb von etwa 1.360 Acres strategischem Oberflächenland auf dem Projekt Topaz bekannt gegeben.

Diese Entwicklungen markieren einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen, das sich nun in der finalen Phase der Explorationsarbeiten befindet und den Übergang zur Produktionsvorbereitung einleitet. Das integrierte technische Update fasst die Ergebnisse der letzten Monate zusammen und bietet einen detaillierten Ausblick auf die nächsten Schritte. Die Aktivitäten am Standort wurden erfolgreich abgeschlossen: Alle sieben Jetstream-Explorationsbohrlöcher auf dem Projekt Topaz wurden gebohrt und lieferten wichtige Daten zur Charakterisierung des Heliumvorkommens. Das operative Tochterunternehmen Keewaydin Resources Inc. hat sein Landpaket erheblich erweitert.

Es besitzt nun etwa 690 Netto-Mineral-Acres als freien Grundbesitz ohne Royalties sowie etwa 4.941 Netto-Mineral-Acres im Rahmen von Gaspachtgrundstücken. Das gesamte Landpaket liegt innerhalb des unmittelbaren Interessengebiets des Projekts Topaz. Besonders hervorzuheben ist die günstige Royalty-Struktur: Der Großteil der Pachtgrundstücke (etwa 2.849 Netto-Mineral-Acres) ist mit einer Royalty von nur drei Prozent des Bruttoumsatzes belastet, was weit unter dem Branchenstandard liegt. Die im Eigentum von Keewaydin befindlichen Mineralbeteiligungen reduzieren die effektive Royalty-Belastung auf 28 gemeinsamen Parzellen weiter.

Die Planungen für die Bohrung von zwei bis vier produktionsbereiten Bohrlöchern sind im Gange. Diese werden als Zwillingsbohrungen der erfolgreichsten Jetstream-Explorationsbohrlöcher angelegt und ergänzen die bereits vorhandenen produktionsbereiten Bohrlöcher Jetstream Nummer eins und zwei. Das technische Vertrauen in das Projekt wurde durch berechnete Bohrlochdrücke, die höher als erwartet ausfielen, gestärkt. In Kombination mit Wireline-Protokolldaten und der Vorkommensmodellierung hat dies die Einschätzung der Größe und Qualität des Projekts erheblich verbessert.

Die Bohrlochdaten aus dem Jetstream-Programm ermöglichten eine Korrelation des Vorkommenssystems über die gesamte Fläche, die nun als Grundlage für die Erschließungsplanung dient. Thomas Abraham-James, CEO von Pulsar Helium, betont den optimistischen Ausblick: Das Projekt sei noch nie besser positioniert gewesen. Mit sieben erfolgreichen Explorationsbohrlöchern, einem tiefgehenden Verständnis des Vorkommenssystems und einem erweiterten strategisch bedeutsamen Landpaket zu wettbewerbsfähigen Royalty-Sätzen sei man bestens für die nächste Phase gerüstet.

Die Verabschiedung des neuen Heliumgesetzes in Minnesota habe zusätzliches Vertrauen gegeben und einen klaren regulatorischen Rahmen geschaffen. Das Unternehmen gehe mit starken technischen Grundlagen und dem Potenzial, ein bahnbrechendes primäres US-Heliumprojekt zu werden, in das Bohrprogramm für produktionsbereite Bohrlöcher. Das Landpaket des Projekts Topaz umfasst zwei Komponenten: zum einen die Mineralrechte im Eigentum, die rund 690 Netto-Mineral-Acres im vollständigen Eigentum als freier Grundbesitz über 34 Landpakete hinweg ausmachen. Zum anderen die Pachtgrundstücke, die durch zusätzliche Mineralrechte ergänzt wurden.

Diese Kombination aus kostenfreien und günstig gepachteten Rechten sichert dem Unternehmen eine kosteneffiziente Produktion. Die Integration dieser Flächen in das Interessensgebiet schafft eine solide Basis für die weitere Erschließung. Das Unternehmen plant, in Kürze mit den Bohrungen zu beginnen, um die Produktion zu starten und die Marktposition im wachsenden Heliumsektor zu stärken. Mit dem Abschluss der Explorationsphase und dem Beginn der Aufbauphase sieht sich Pulsar Helium gut aufgestellt, um die steigende globale Nachfrage nach Helium zu bedienen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Pulsar Helium durch die jüngsten Erfolge beim Projekt Topaz einen entscheidenden Schritt in Richtung Produktion gemacht hat. Die technischen Daten, das erweiterte Landpaket und der günstige regulatorische Rahmen in Minnesota bilden eine vielversprechende Grundlage für die Zukunft des Unternehmens. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die geplanten Bohrungen die erwarteten Ergebnisse liefern und das Projekt zu einem bedeutenden Heliumlieferanten in den USA werden kann





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