Puma-Aktie im Aufwind: Turnaround, chinesischer Investor und charttechnische Signale

Die Puma-Aktie zeigt nach langer Schwäche wieder Lebenszeichen. Ein neuer CEO, der Einstieg von Anta Sports und die Turnaround-Erwartungen treiben die Kurse. Was den Anteilsaufschwung realistisch macht und welche Gefahren lauern - eine detaillierte Analyse.

Puma - Aktie im Aufwind: Neuer CEO, chinesischer Investor und Turnaround -Hoffnung treiben die Kurse. Seit Mitte 2025 lenkt Arthur Hoeld, ein ehemaliger Adidas-Manager, das Unternehmen auf einen neuen Kurs.

Die Marke war zu sehr in den Massenmarkt abgeglitten, hatte durch häufige Rabatte an Image verloren. Hoeld strafft das Produktportfolio, fährt Discountkanäle zurück und will Puma wieder als Performance-Marke positionieren, insbesondere in den Bereichen Running und Fußball. Diese Strategie kostet kurzfristig Umsatz, wie das währungsbereinigte Minus von 21 Prozent im vierten Quartal 2025 zeigt. Im ersten Quartal 2026 stabilisierte sich die Lage jedoch, die Bruttomarge verbesserte sich und der operative Gewinn überraschte positiv.

Das Management bezeichnet 2026 als Übergangsjahr und erwartet die Trendwende erst 2027. Ob der Turnaround planmäßig verläuft, bleibt abzuwarten. Charttechnisch hat sich die Puma-Aktie vom Tief bei 15,30 Euro deutlich erholt und zeitweise verdoppt. Der Ausbruchsversuch über die 30-Euro-Marke scheiterte zuletzt, aktuell notiert das Papier um 27 Euro.

Sollte ein späterer Ausbruch gelingen, wäre charttechnisch Raum bis etwa 35 Euro frei. Diese Marke ist besonders interessant, weil Anta Sports seinen 29-Prozent-Anteil exakt zu 35 Euro pro Aktie erwarb - ein Barinvestment von rund 1,5 Milliarden Euro. Der chinesische Sportartikelriese hat somit ein natürliches Interesse an einer mittelfristigen Kursentwicklung in diese Region, was eine gewisse charttechnische Unterstützung bietet. Gleichzeitig bestehen Risiken: Bei allgemeiner Marktschwäche könsten Rücksetzer auf 20 bis 22 Euro möglich sein.

Die Aktie profitiert von einer dreifachen Dynamik: der Turnaround-Story unter CEO Hoeld, der China-Fantasie durch Anta Sports' Engagement und dem Rückenwind durch bevorstehende Großereignisse wie die WM. Analystin Monique Pollard von der Citigroup hat Puma von Neutral auf Buy hochgestuft und ein Kursziel von 35 Euro genannt. Sie argumentiert, dass die Umsatzschätzungen für 2027 und 2028 über dem Marktkonsens liegen.

Allerdings erwartet das Management für 2026 noch rückläufige Umsätze und ein negatives operatives Ergebnis. Die Q2-Zahlen Ende Juli werden zeigen, ob der Turnaround Fahrt aufnimmt. Fundamental ist Puma mit einer Marktkapitalisierung von rund vier Milliarden Euro nicht unbedingt billig, wenn die ersten echten Gewinne erst 2027 erwartet werden. Anleger können die Aktie beobachten oder eine kleine erste Position aufbauen, mit Reserven für mögliche weitere Pullbacks.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Wertpapiergeschäfte bergen Risiken bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die Informationen ersetzen keine individuelle Anlageberatung





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