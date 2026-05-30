Pumitamig zeigt in Zwischenergebnis von ROSETTA‑Lung‑02 beeindruckende Ansprechraten bei fortgeschrittenem NSCLC

BioNTech und Bristol Myers Squibb präsentieren erste Daten aus der globalen Phase‑2/3‑Studie ROSETTA‑Lung‑02. Der bispezifische Immunmodulator Pumitamig in Kombination mit Chemotherapie erzielte hohe objektive Ansprechraten und eine Krankheitskontrollrate von 100 % bei Patienten mit nicht‑kleinzelligem Lungenkrebs, unabhängig vom PD‑L1‑Status.

MAINZ, Deutschland - Am 30. Mai 2026 gaben BioNTech SE und Bristol Myers Squibb Company gemeinsam erste Zwischenergebnisse ihrer internationalen Phase‑2/3‑Studie ROSETTA‑Lung‑02 (NCT06712316) bekannt. Die Studie untersucht den neuartigen Immunmodulator Pumitamig , ein bispezifisches Molekül, das gleichzeitig die immunologischen Signalwege PD‑L1 und VEGF‑A blockiert.

In Kombination mit einer Standard‑Chemotherapie wurde das Präparat bei zuvor unbehandelten Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem nicht‑kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) getestet. Die Daten, die am 13. April 2026 ausgewertet wurden, stammen von 40 Teilnehmenden mit einer medianen Nachbeobachtungszeit von neun Monaten. Die Ergebnisse zeigen eine bemerkenswerte Tumor‑Schrumpfung über sämtliche PD‑L1‑Expressionsstufen hinweg, was das Potenzial des bispezifischen Ansatzes unterstreicht.

Im Phase‑2‑Abschnitt der Studie wurden zwei Dosierungsstufen von Pumitamig in Kombination mit einer Standard‑Chemotherapie verabreicht. Die bestätigte objektive Ansprechrate (cORR) lag bei 57,1 % bei Patienten mit nicht‑plattzelliger Histologie und bei 68,4 % bei plattzelligen Tumoren. Die Krankheitskontrollrate erreichte beeindruckende 100 %. Auch die niedrigere Dosierung zeigte solide Ergebnisse: 63,6 % cORR bei nicht‑plattzelligem und 72,7 % bei plattzelligem NSCLC.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Ansprechrate bei allen PD‑L1‑Tumor‑Proportion‑Score‑Kategorien hoch war - 47,6 % bei TPS< 1 %, 77,8 % bei TPS‑1‑49 % und 100 % bei TPS ≥ 50. Das Sicherheitsprofil erwies sich als kontrollierbar; schwerwiegende, behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse (TRAEs) traten bei 48,8 % der Teilnehmenden auf, wobei 23,3 % direkt auf Pumitamig zurückgeführt wurden. Nur vier Patienten (9,3 %) mussten die Therapie abbrechen. Immunspezifische Nebenwirkungen (irAEs) wurden bei 37,2 % beobachtet, darunter zwei Fälle von Grad 3.

Blutungsereignisse traten bei 20,9 % auf, wobei lediglich ein Fall die Schweregrad‑3‑Grenze erreichte. Dr. Solange Peters, leitende Prüfärztin und Direktorin der Onkologie am Universitätsspital Lausanne, betonte, dass die Daten zeigen, dass die bloße Target‑Auswahl von PD‑L1 allein nicht ausreicht, um dauerhafte Ansprechraten zu sichern, und dass der kombinierte Ansatz von Pumitamig signifikante Fortschritte ermöglicht.

Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und CMO von BioNTech, erläuterte, dass die vorliegenden Ergebnisse das Potenzial belegen, die Anti‑Tumor‑Antworten bei einer besonders schwierigen onkologische Indikation zu verstärken. Anne Kerber, Senior Vice President bei Bristol Myers Squibb, ergänzte, dass das Unternehmen gemeinsam mit BioNTech das Zulassungsprogramm für Pumitamig weiter vorantreiben werde, um auch Patienten zu erreichen, die von bestehenden Therapien nicht ausreichend profitieren.

Die beiden Partner planen, die Entwicklung in mehreren Krankheitsstadien und Subgruppen zu beschleunigen, um möglichst bald einen spürbaren klinischen Nutzen zu erzielen





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Pumitamig NSCLC Phase‑2/3‑Studie Immuntherapie Biontech

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