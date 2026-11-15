Pumuckl und das große Missverständnis: Streaming-Datum und Besetzung bekannt

Der neue Pumuckl-Film erscheint 2026/2027 im Stream. Alle Details zu Termin, Kosten, Besetzung und Produktion erfahren Sie hier.

Der bekannte Kinofilm " Pumuckl und das große Missverständnis" ist für die kommende TV-Saison 2026/2027 auf einem Streaming -Dienst angekündigt. Dieses Angebot bietet Fans die Möglichkeit, den Streifen entweder zum ersten Mal oder erneut in ihrer eigenen Zeiteinwahl zu verfolgen. Die genaue Veröffentlichungsmarke ist noch nicht fixiert, doch die Plattform wird ab dem Startdatum in dieser Periode für Abonnenten zugänglich sein.

Verfügbarkeit und Kosten im Detail

Der Sender RTL hat bestätigt, dass der Titel fester Bestandteil des Programms des Streaming-Anbieters in der Saison 2026/2027 sein wird. Es gibt keinen festen Sendeplatz im linearen Fernsehen, sodass Zuschauer den Film jederzeit abrufen können. Die Verfügbarkeit hängt ausschließlich von einem aktiven Abo ab, welches mindestens 5,99 Euro monatlich kostet. Diese Preisangabe bezieht sich auf den Stand von Oktober 2026.

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Produktion und kreative Leitung

Die Regie für den Kinofilm übernahm erneut Marcus H. Rosenmüller, der bereits für die TV-Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" verantwortlich war. Die Drehbuchautoren Korbinian Dufter und Matthias Pacht schrieben das Skript für die Handlung. Als Produzenten zeichneten Simon Amberger, Rafael Parente und Korbinian Dufter für die Umsetzung des Projekts verantwortlich.

Fördergelder und technische Umsetzung

Die Finanzierung des Werkes erfolgte durch verschiedene öffentliche Einrichtungen. Zu den fördernden Stellen gehörten der FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Deutsche Filmförderfonds (DFFF), die Filmförderungsanstalt (FFA) sowie die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG). Die technische Bearbeitung der Stimme von Pumuckl erfolgt mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Diese Technologie verfremdet den Ton so, dass er dem bekannten Originalsound entspricht.

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Besetzung und Rollenverteilung

Florian Brückner spielt die Hauptrolle des Florian Eder, auch bekannt als Meister Eder. Diese Rolle übernahm er bereits in der Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl". Die Stimme des Koboldds Pumuckl wird von Maximilian Schafroth gesprochen. Die AI-Technologie stellt sicher, dass die Stimme von Schafroth dem typischen Klang des Charakters entspricht. Die Dreharbeiten für diesen Film endeten im Juni 2026.

Ausblick auf weitere Pumuckl-Projekte

Parallel zu diesem Titel wird auch ein weiterer Kinofilm produziert. "Pumuckl und das große Fest" steht unter der Regie von Alain Gsponer auf dem Programm. Dieser Streifen ist für die Ausstrahlung auf den Leinwänden im Sommer 2027 geplant. Somit bleiben den Fans auch in den kommenden Jahren regelmäßig neue Abenteuer des Koboldds gesichert.