Die ‚Die Toten Hosen‘ veröffentlichen vor fünf Jahren ein neues Album und einen Bonusalbum. Unter anderem ist darin Chanson-Legende ‚Vicky Leandros’ mit einem neuen Liedtext mit Campino zu hören, während andere Lieder über beliebte Klassiker bekannt aus ‚‚‚-Musik‘konomian. Vor mehr als 1 Mio. Karten können die Konzerte gebucht werden, und für die Fortsetzung der Tournee 2027 gibt es noch Tickets.

Punk-Legende n treffen auf Chanson-Legende . Schon nach neun Jahren meldet sich die Band ‚ Die Toten Hosen ’ mit einem neuen Album ‚Trink aus, wir müssen gehen!

‘ und einem dazugehörigen Bonusalbum. Der erste trägt den Titel ‚Alles muss raus!

‘. Die Band hat sich bei der Entstehung ihres Albums mit Kameras begleitet. Unter anderem ist Chanson-Legende ‚Vicky Leandros’ mit einem neuen Liedertext mit Campino dabei. Eine weitere Ikone, die sich in die Gesänge der Hosen eingebürgert hat, ist Marteria, bekannt aus der ‚‚‚-Bewegung‘.

Einige Lieder auf dem „Alles muss raus!

“-Album werden von ausgewählten Künstlern in die Hosen-Welt aufgenommen. Da das Album Live-Songs ist, sind die originellen Aufnahmen der Band nichtincluded. Die Toten Hosen gehen bald auf große Tournee und haben bereits mehr als ein Million Karten verkauft. Für die Fortsetzung der Tournee 2027 gibt es noch Tickets.

"Vicky Leandros habe gesagt: ‚Ich bin begeistert, mein Lied ‚Ich liebe das Leben’ ins Duett mit Campino aufzunehmen. Die Zusammenarbeit hat mir viel Spaß gemacht und wir sind alle sehr gut verstanden!





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