Das Artikel beschreibt die Pünktlichkeit zwischen 3 und 4 Uhr nachts und die sogenannte Wolfsstunde. Es werden die Ursachen und Auswirkungen dieser Pünktlichkeit erläutert, sowie Tipps zum Einschlafen gegeben.

Checken wir hier vielleicht erst einmal durch ... SWR3Land, wer von euch kennt das: Nachts aufgewacht, auf die Uhr geschaut. Und irgendwie ist es immer pünktlich zwischen 3 und 4 Uhr nachts?

Wenn du magst, sag uns doch gern, ob dir das auch schon passiert ist: Wachst du pünktlich zwischen 3 und 4 Uhr nachts auf? Das hier findest du in unserem Artikel rund ums Aufwachen zwischen 3 und 4 Uhr nachts und die sogenannte Wolfsstunde: Pünktlich zwischen 3 und 4 Uhr wach – keine Sorge! Eines vorweg: Du musst dir keine Gedanken machen, dass das schlimm ist.

Klar, nachts aufzuwachen und vielleicht erst einmal nicht mehr so richtig einzuschlafen, ist nicht angenehm. Solange das aber nicht zu häufig vorkommt (dann solltest du dich zu Schlafstörungen natürlich informieren und beraten lassen), ist das ganz normal. Und die Pünktlichkeit liegt auch nicht an dir persönlich, sondern an einer ganz normalen Ausschüttung von Hormonen in deinem Körper. Auch das kennen übrigens viele: Zuckungen beim Einschlafen.

Ebenfalls nicht gefährlich, sondern ein ziemlich cooler Trick des Gehirns. Dazu findest du hier mehr: Trick des Gehirns Zuckst du beim Einschlafen manchmal zusammen? Dann solltest du das hier wissen! Du hast Zuckungen, wenn du einschläfst?

Das kennen viele! Was die meisten nicht wissen: Wenn du zuckst, dann ist das kein Bug, das ist ein krasses Feature deines Gehirns! Der Grund für das pünktliche Aufwachen sind Hormon





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