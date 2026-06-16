Pünktlich zwischen 3 und 4 Uhr wach - keine Sorge!

Wenn du nachts zwischen 3 und 4 Uhr aufwachst, musst du dir keine Sorgen machen. Dies ist ein ganz normaler Vorgang, der durch eine Ausschüttung von Hormonen im Körper verursacht wird. Der Schlaf ist individuell und die meisten Menschen haben einen regelhaften Ablauf, wie sich im Schlaf Hormone im Körper ausschütten.

Wenn du nachts zwischen 3 und 4 Uhr aufwachst, musst du dir keine Sorgen machen. Dies ist ein ganz normaler Vorgang, der durch eine Ausschüttung von Hormone n im Körper verursacht wird.

Der Schlaf ist individuell und die meisten Menschen haben einen regelhaften Ablauf, wie sich im Schlaf Hormone im Körper ausschütten. Genau gesagt ist das Zusammenspiel aus den drei Hormonen Melatonin, Serotonin und Cortisol dafür verantwortlich. In der ersten Nachthälfte hast du wenig Cortisol im Körper, was bedeutet, dass du besonders tief schläfst. Während der zweiten Schlafhälfte steigt der Cortisol-Spiegel wieder leicht an, was dazu führt, dass du einen leichteren Schlaf hast und eher dazu neigst, aufzuwachen.

Wenn du zwischen 3 und 4 Uhr aufwachst, ist das nicht unbedingt ein Grund zur Sorge. Es ist jedoch wichtig, dass du nicht sofort in den Alarm-Modus gehst, sondern stattdessen versuchst, wieder einzuschlafen. Der Schlafforscher Dr. Hans-Günter Weeß sagt, dass Wachwerden zum Schlafen mit dazu gehört und dass viele Menschen eine falsche Erwartungshaltung haben. Wenn wir nachts aufwachen und uns Sorgen machen, kann das dazu führen, dass wir schwerer wieder einschlafen.

Es ist also wichtig, dass du dich nicht zu sehr aufregst, wenn du zwischen 3 und 4 Uhr aufwachst. Stattdessen solltest du versuchen, wieder einzuschlafen und auf natürliche Weise zu schlafen





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