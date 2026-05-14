Punta Marina in Italien: Pfauen-Problem eskaliert

Der beliebte Badeort Punta Marina in Italien hat ein Pfauen-Problem, das eskaliert. Die Zahl der Tiere hat zugenommen und terrorisiert Einwohner und Urlauber.

Goldgelber Sandstrand, romantische Pinienwäldchen, kleine Cafés und viel Sonne: Der beliebte Badeort Punta Marina in Italien hat eine Menge zu bieten. Doch so richtig genießen lässt sich das Dolce Vita dort leider nicht.

Eine tierische Armada von gut 120 Pfauen hat sich in den Gassen eingenistet – und terrorisiert Einwohner und Urlauber! Foto: AFP Bereits vor gut zwölf Jahren begann das Pfauen-Problem in dem Urlaubsort. Damals waren es nur ein paar Tiere, die offensichtlich aus einer privaten Zucht entkommen waren. Die etwa zehnlebenden zunächst friedlich in den nahen Pinienwäldern.

Doch mit Corona zog es die Pfauen auch in den Vorort von Ravenna. Und seitdem wuchs ihre Zahl immer weiter: Inzwischen geht die Gemeinde von gut 120 Vögeln aus! Die Tiere verdrecken jeden Fleck und beschädigen sogar Dächer und Autos: In Lack und Scheiben sehen sie ihr Spiegelbild und picken zu.

Anwohner Claudio Ianiero sagte der italienischen Zeitung „Il Post“: „Pfauen sind wunderschön, aber es gibt mittlerweile zu viele von ihnen: Sie machen alles dreckig und picken an allem herum, was ihnen vor die Nase kommt.

“ Ein anderer Anwohner wird von den prächtigen Tieren um den Schlaf gebracht: „Die Situation ist außer Kontrolle. Ich schlafe nur zwei Stunden pro Nacht, weil ich um 3 Uhr morgens von ihrem Geschrei geweckt werde. Ich halte das nicht mehr lange aus.

“ Pop-Sängerin Elettra Lamborghini würde einige Pfauen adoptieren. Unklar, ob das Angebot ernst gemeint ist Vor Jahren hatte die Stadt versucht, die Tiere mit Netzen zu fangen – ohne Erfolg. Inzwischen hat der nahe Safari Park Ravenna angeboten, 20 Vögel aufzunehmen. Und auch Elettra Lamborghini (33), Enkelin des berühmten Autokonstrukteurs Ferruccio Lamborghini (1916–1993), postete scherzhaft in den sozialen Medien: „Bringt sie mir vorbei!

“ Würde passen, diebesitzt bereits fünf Pfauen. Die Stadträtin für Tierrechte, Francesca Impellizzeri, kündigte an: „Wir haben mehrere Vorschläge erhalten, wie wir die Pfauen unterbringen können (…) Wir halten diese Vorschläge jedoch vorerst zurück, da wir zunächst die Zählung der Vögel durchführen möchten, und anschließend eine Lösung mit den Tierschutzvereinen und der Öffentlichkeit erarbeiten wollen





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