Trauer um Michael Hatzius: Der Puppenspieler starb mit nur 44 Jahren. Seine Familie macht die traurige Nachricht öffentlich.

: Wie seine Familie über ihren Rechtsbeistand mitteilte, verstarb der aus Berlin stammende Puppenspieler und Komiker bereits am Mittwoch, den 25. November, mit gerade einmal 44 Jahren.

In der Erklärung, die unter anderem von der"Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25. November 2026, von uns gegangen. In unseren Herzen wird er immer weiterleben.

Advertisement

Advertisement

"Michael über viele Jahre hinweg ein großes Publikum in ganz Deutschland. Besonders bekannt wurde er durch seine Kultfigur "Die Echse". Mit ihr füllte er Säle und brachte unzählige Zuschauer zum Lachen. Für seine Fans kommt die Nachricht von seinem Tod völlig überraschend, da über seine Krankheit zuvor kaum etwas bekannt war.